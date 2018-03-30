Spec Ops: The Line, kısa bir süre için bedava!

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Yager tarafından geliştirilen ve gelmiş geçmiş en fazla hakkı yenmiş oyunlar arasında yer alan Spec Ops: The Line, Humble Bundle üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olarak edinilebiliyor.

Şimdi tüm incelemeleri, oyunun teklediği yerleri, çıktığı dönemdeki (2012) üst seviye FPS-TPS’leri falan bir tarafa bırakın.

Spec Ops: The Line’da bir kum fırtınasından sonra hayatta kalmaya çalışan az sayıda insanı acımasız çetelerin elinden kurtarmak ve tahliye etmek amacıyla Körfez ülkelerine gönderilmiş olan Albay John Konrad’ı canlandırıyorduk. TPS oynanışa sahip olan Spec Ops: The Line, gözüktüğünden çok daha fazlası olabilmiş, ağır atmosferi ve nefes alışınızı zorlaştıran sahneleriyle akılda kalabilmeyi başarmış takım bazlı bir aksiyon oyunuydu. Oyun basınından hiç fena puanlar almasa da hakkı olan övgüyü aldığını söylemek de güç.

Humble Bundle üzerinden kısıtlı bir süre için bedava edinilebilecek olan Spec Ops: The Line’ı hemen her bilgisayarda rahatça, kasmadan oynamak mümkün, üstelik Oyunçeviri’nin Türkçe Yaması sebebiyle dil sorununuz varsa bile hikayeden geri kalmıyorsunuz.

Oyunun Steam kodunu edinebilmek için Humble Bundle hesabınız olmasını gerektiğini de belirtelim.

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