Spellforce 3 için son geriye sayım!

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THQ Nordic’in kazık gibi zorluğuyla hatırlanan Spellforce serisinin son oyunu Spellforce 3 7 Aralık’ta biz oyunculara sunuluyor.

İlk iki oyunun ve eklentilerinin başarısından sonra bir devam oyunun daha gelmesi kaçınılmazdı. Nihayet Kasım ayında yayınlanan açık beta hiç de fena geçmemiş ve oyun eski tutkunlarına göz kırpmayı başarmıştı.

Karakterleri dilediğimizce kişiselleştirebileceğimiz ve kendi ordumuzu yaratıp şekillendirebileceğimiz oyunun etkileyici ve dopdolu bir evrenin kapıları sonunda açılıyor. En güzel haberlerden birisi de oyunun hikaye modunun 30 saatin üzerinde bir oynanış süresi vaat etmesi, üstelik bu mod co-op olarak da oynanabilecek.

Ayrıca paylaşılan oynanış videosunda da görebildiğimiz üzere grafikler gayet başarılı gözüküyor.

SpellForce serisi, gerçek zamanlı strateji ve rol yapma oyunlarını harmanlayarak ulaştığı başarısını bu oyuna da yansıtabilirse tadından yenmez. RTS ve RPG severlerin takibe almalarında sonsuz faydalar var.

Bu arada oyun 7 Aralık 2017 tarihinde PC’ye çıkışını yapacak.

Yayınlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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