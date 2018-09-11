Spintires: MudRunner – American Wilds genişleme paketinin çıkış tarihi belli oldu

Spintires: MudRunner American Wilds genişleme paketi bu baharda PC ve konsollara geliyor.

Saber Interactive tarafından geliştirilen MudRunner 2’nin çıkış tarihi 23 Ekim olarak duyuruldu. Yeni genişletmeyle birlikte pek çok içeriğin de yolda olduğunu öğrendik.

Oyun aynı zamanda tüm eklentileriyle birlikte kasım ayında Nintendo Switch’e de gelecek.

American Wilds genişleme paketinde North Dakota, Minnesota ve Montana’nın zorlu yollarından esinlenilen 2 yeni sandbox harita, yeni challenge’lar, Hummer, Chevrolet ve Western Star gibi markaların ikonik kamyonları yer alıyor.

Kısacası Spintires: MudRunner – American Wilds Edition, 30’dan fazla araç, 60 eklenti, 10 sandbox haritası, 11 challenge haritası ile karşımıza çıkacak.

Çamurlu araziler, çağlayan nehirler ve başka zorluklarla, oyunun ileri seviye fizik mekanikleri tarafından güçlendirilmiş, gerçekçi şekilde mücadele edin. Aracınızı, haritanızı ve pusulanızı donanın, tek ya da 3 kişilik co-op seçeneğiyle yolculuğa çıkın.

American Wilds genişleme paketi, ana oyun ve önceden çıkarılan tüm DLC’leri içeren American Wilds Edition ile birlikte 23 Ekim’de PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye; kasımda ise Nintendo Switch’e geliyor.

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