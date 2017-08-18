Herhalde sevgili off-road simülasyonumuzu duymayan kalmamıştır?

Gelişim sürecinde akla gelen her şeyin başa geldiğinden ve oyunun bir türlü eksiklerini tamamlayamadığından da haberleri vardır.

Rus programcı Pavel Zagrebelnyy‘nin tek başına geliştirdiği ve Oovee tarafından dağıtılan oyun Haziran 2014’te piyasaya çıktı ve hem bizden hem de oyun basınından müthiş puanlar aldı. (Bizden aldığı puan 92, Steam kullanıcı puanı 86)

Hiç de küçük olmayan haritalarda A noktası ile B noktası arasındaki engelleri aşmaya çalışmaktan tutun da (Böyle söyleyince çok kolay geliyor…), çamura saplanmış araçlarınızı çekmek, ormancılık yapmak gibi pek çok aksiyonu önünüze getiren oyun sürekli güncellenmekte ve eksiklerini tamamlamaktayken, yapımcısı ve dağıtımcısının arasına kara kedi girdi. Hikayeyi şuradan okuyabilirsiniz.

Oyun, Steam Workshop desteği sayesinde müthiş bir mod havuzuna kavuşsa da bir türlü gelmeyen güncellemelerin ardından oyuncuların da Spintires’ın tamamlanacağına dair inancı neredeyse kaybolmak üzereydi.

Hal böyleyken, Spintires: MudRunner duyuruldu. Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive gibi sevilen bir yayıncı tarafından dağıtılacak oyunun yaratıcısı Pavel Zagrebelnyy de projenin başında yer almakta. Bu şu anlama geliyor, eski Spintires artık resmi olarak ölü bir oyun.

Peki eski Spintires’a sahip olanlar ne yapacak?

Maalesef haberler kötü zira Spintires: MudRunner’ı yeniden satın almanız gerekiyor. Kötünün iyisi ise 108 TL’ye satılacak olan oyunu Spintires sahiplerinin 54 TL karşılığında satın alabilecek olması. Ekim ayına kadar devam edecek ön sipariş sürecinde oyunu edinme kararı alırsanız eğer, bir %10’luk ek indirim daha uygulanacak.

Spintires nihayet geliştirilmesi için gerekli sağlıklı ortama kavuşmuş gibi gözüküyor.

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