Splatoon 2 turnuvaları için yeni websitesi duyuruldu

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Inklingler and Octolinglerin dikkatine! Ahtapot kollarınızı ister Nintendo Switch için Splatoon 2 dünyasına yeni atmış olun, ister uzman bir mürekkep atıcı olun Splatoon 2 turnuvalarının yepyeni web sitesine göz atmayı unutmayın: https://splatoon2tournament.com/

Bu yeni çevrimiçi toplulukla, kendi takımlarınızı kolayca birleştirebilir, yeni üyeler toplayabilir ve düzenli çevrimiçi turnuvalara katılabilirsiniz. Aklınızda hiç takım arkadaşı yok mu? Kolayca kayıt olun, “Takım Bul” bölümüne gidin ve benzer solo splatterlerle eşleştirilmeyi bekleyin. İlk turnuva 13 Ocak Pazar günü saat 14:00’de start aldı bile! Peki ne bekliyorsun? Çık oraya ve savaş!

Notlar:

* Çevrimiçi oyun sırasında internet bağlantısı gerekir. Çevrimiçi hizmetleri kullanmak için bir Nintendo Hesabı oluşturmanız ve ilgili sözleşmeyi kabul etmeniz gerekir. Nintendo Hesabı Gizlilik Politikası geçerlidir. Bazı çevrimiçi servisler tüm ülkelerde bulunmayabilir. Çevrimiçi oyun ücretli çevrimiçi üyelik gerektirir. Ücretli üyelik aboneliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi için:

Splatoon 2 tournament website https://splatoon2tournament.com/

Splatoon 2 website http://nintendo.co.uk/splatoon2

Splatoon on Facebook: https://www.facebook.com/Splatoon

Nintendo website http://www.nintendo.co.uk

Nintendo Switch website https://www.nintendo.co.uk/nintendoswitch

Nintendo of Europe on Twitter https://twitter.com/nintendoeurope

Nintendo UK on Twitter https://twitter.com/nintendouk

Nintendo on Facebook: https://www.facebook.com/Nintendo

Nintendo Switch on Facebook: https://www.facebook.com/NintendoSwitch

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