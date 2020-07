Star Wars: The Old Republic artık Steam’de

Star Wars: The Old Republic, 9 senenin ardından Steam kullanıcılarıyla buluştu.

EA’in BioWare Austin tarafından geliştirilen ve 2011’de çıkan oyunu başta sadece Origin kullanıcılarına açıktı. Geçtiğimiz zamanlarda ise çok sayıda EA oyununun Steam’e geleceği duyrulmuştu.

Some big news for you. EA Games are coming back to Steam and it starts with #JediFallenOrder. More games are on the way, along with EA Access. pic.twitter.com/EWjci6RYmN

— Ben Walke (@BenWalke) October 29, 2019