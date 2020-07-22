Star Wars: The Old Republic artık Steam’de

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Star Wars: The Old Republic, 9 senenin ardından Steam kullanıcılarıyla buluştu.

EA’in BioWare Austin tarafından geliştirilen ve 2011’de çıkan oyunu başta sadece Origin kullanıcılarına açıktı. Geçtiğimiz zamanlarda ise çok sayıda EA oyununun Steam’e geleceği duyrulmuştu.

“Sizin için büyük haberlerim var. EA oyunları Steam’e geri geliyor ve bu dönüş #JediFallenOrder ile başlıyor. Daha birçok oyun ise EA Access ile yolda.”

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