Star Wars uzay simülasyonları özlenirken…

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X-Wing, TIE Fighter, X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing: Alliance. Ne kadar özleniyorlar değil mi?

Eski Star Wars Space Shooter oyunlarına hasret kaldığımız şu dönemlerde böyle bir ihtimal bile bizi heyecanlandırıyor.

Rebel Galaxy’nin arkasındaki firma ise geçtiğimiz günlerde gayrı resmi bir video yayınladı ve hepimizi heyecanlandırdı. Videoda Han Solo’nun efsane uzay gemisi Millennium Falcon’u kontrol ediyoruz ve İmparatorluk filoları ile savaşmasını izliyoruz. Ardından bir X-Wing’e atlayıp sonsuz uzayda süzülüşünü izliyoruz. Video o kadar etkileyici ki ilk gördüğümüzde yerimizden zıplamıştık. Sonra öğrendik ki böyle bir oyun çıkmayacak ve bu sadece doğaçlama bir çalışma.

Umarız bu video bir ateş yakar ve en kısa sürede yeni bir oyunun yapımlarına başlanır.

Yayınlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

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