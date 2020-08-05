Star Wars: X-Wing Alliance, modlarla adeta yeniden yaratıldı

Star Wars: X-Wing Alliance, 21 sene önce yayınlanmış bir oyun. Ancak dönüp de şimdi göstereceğimiz oyunun modlanmış hâline bir bakınca, oyunun 90’lardan kaldığına inanmak neredeyse imkansız. Modlarla birlikte oyuna eklenen dinamik kokpitler ve modern ışıklandırma yanında oyundaki tüm gemi modelleri teker teker geliştirilmiş. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de bu deneyim, VR kullanıcıları için de erişilebilir hâle getirilmiş.

Eski oyunları modlarla yenileyen birçok proje görüyoruz. Birkaç post-process, ışıklandırma ve modelle eski bir oyunun daha modern bir hâli elde edilebiliyor. Ancak X-Wing Alliance’a yapılan modlar neticesinde ortaya çıkan sonuç, hakkıyla birçok kişinin beğenisini ve hayranlığını toplamayı başardı.

Oyunu bu hale getiren modların yapımı ise oyunun çıktığı günden beri süren hummalı hayran çalışmalarının sonucu. Başta sadece gemileri yenilemek olan planlar zaman geçtikçe daha da çok detaya dokunan bir projeye dönüşmüş. Oyun hala 21 sene önceki Star Wars: X-Wing Alliance ancak grafikler ve görsel iyileştirmeler oyuna tamamen farklı bir hava katıyor.

Bu videonun sonundaki sonucu elde etmek için birden fazla mod indirip kurmanız gerekiyor ancak sonucu eski Star Wars hayranları için tatmin edici görünüyor.