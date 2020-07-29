Starcraft II, 10 Yaşında!

StarCraft II dün onuncu yaşına bastı! Blizzard, oyunun yaş gününü kutlamak adına, oyuncular tarafından talep edilen özellikleri 10. Yıldönümü Yaması’yla birlikte StarCraft II’ye getirdiklerini açıkladı. Yama şu anda bazı ek değişikliklerle birlikte resmi olarak devrede.

Starcraft II’nin bugüne kadarki en büyük yaması

Galaxy Harita Editörü güncellemeleri, yeni hikâye başarımları ve tüm co-op komutanları için yeni prestij kabiliyetleri bu yamada.

Starcraft II’nin all-star oyuncularını savaş sandığı takım ligi’nde izleyin

Maçlar başladı bile! Bu heyecana youtube.com/starcraft adresi üstünden dahil olabilirsiniz. Dokuz takımı birbirleriyle buluşturan Savaş Sandığı Takım Ligi’nde her bir takıma bir profesyonel anlatıcı kaptanlık ediyor. Anlatıcılar tüm becerilerini ve bilgilerini sizinle paylaşacak.

Starcraft II kısa hikayeleri

StarCraft’ın Koprulu Sektörü’nde geçen ve her biri tek bir ırka odaklanan yeni kısa hikâyeler çıkarıyoruz. Bunlardan ilkiyse Alex Acks’in yazdığı “One People, One Purpose” olacak.





Starcraft II esporunun en iyi 10 maçı

StarCraft II geliştirici ekibinin üyeleri, StarCraft II esporunda son 10 yılda gerçekleşen en güzel anları, kişisel favorilerini ve unutulmaz sürprizleri sizlerle paylaşacak.

Giriş yapma ödülü: White-ra Anlatıcısı

27 Temmuz – 8 Ekim tarihleri arasında oyuna girerek yeni anlatıcı Protoss uzmanı White-Ra’yı ücretsiz olarak açabilirsiniz!