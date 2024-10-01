Starfield: Shattered Space eklentisi çıktı

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starfield shattered space

Starfield için beklentilerin arşa kadar çıktığı malumunuz. Biraz Mass Effect, biraz No Man’s Sky biraz da Elite Dangerous‘ı aynı potada eritmesini beklediğimiz yapım fena puanlar almamasına rağmen (Günümüz dünyasında 85 altı nedense kötü gibi algılanıyor) ciddi eleştirilere maruz kaldı.

Shattered Space bu eleştirilerin (başta derinlik olmak üzere) bir kısmını çözmek için geldi nihayet ama bakalım oyunun makus talihini değiştirebilecek mi?

Shattered Space, keşfedilecek yepyeni bir bölge ve oyuncuların House Va’ruun’un ana gezegenine ilk kez yolculuğa çıktıkları yeni bir hikâye sunuyor. Oyuncular, Great Serpent’ın gizemli takipçilerini çevreleyen sırları açığa çıkartırken ve çöküşün eşiğine gelen bu parçalanmış toplumun onarılmasına yardımcı olacaklar.

Yeni ortamlar ve yepyeni bir hikâyenin yanı sıra Shattered Space, zorlu yeni düşmanlar, yeni silahlar, uzay kıyafetleri, eşyalar ve daha fazlasını keşfetmek için yeni fırsatlar sunuyor.
Shattered Space 30 Eylül’de Xbox Series X|S ve PC’de çıkışını gerçekleştirdi. Starfield’ın Premium veya Constellation Edition sürümüne sahip olanlar, bu satın alımlarının bir parçası olarak Shattered Space‘i edinebiliyor. Standart sürüme sahip olanlar da Dijital Premium Yükseltmesi’ni satın alarak Shattered Space‘in yanı sıra Dijital Sanat Kitabı, Orijinal Oyun Müzikleri, 1.000 Creation Credit ve Constellation Görünüm Paketi de dahil diğer dijital öğelere erişebiliyor.

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