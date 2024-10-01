Steam 2024 Sıra Tabanlı RYO Festivalinde göz atmanız gereken 10 oyun

Steam 2024 Sıra Tabanlı RYO Festivali

Ekim ayına girişimizle beraber yeni bir Steam festivali başladı. 30 Eylül tarihinde başlayan festival, Sıra Tabanlı RYO oyunları kapsıyor. İndirimlerin, yeni çıkacak oyunların ve demoların bulunduğu bu festivalde birbirinden harika oyunlar mevcut.

Her ne kadar Steam’in dolara geçişi ile beraber oyun alımlarımız azalmış olsa da bu tarz etkinlik ve indirimler hevesimizi tekrar arttırmayı başarıyor. Biz de hem indirime giren oyunlardan hem de yeni çıkan oyunlardan karışık bir liste hazırladık sizlere. Listeyi, detayları ve fiyatları ile beraber aşağıda bulabilirsiniz.

OCTOPATH TRAVELER™ (2019) $59.99 => $29.99

Hazır 2. oyunu da çıkmışken ilk oyunu önermeden geçmek istemedim. Japon RPG türü her ne kadar ülkemizde çok fazla ilgi görmese de bu oyuna kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Türünün en iyilerinden olduğunu düşündüğüm Octopath Traveler, 8 gezgin ile ilerlediğimiz masalsı bir anlatıma sahip olan klasik Japon rol yapma oyunu. Grafikleri ve hikaye anlatımı gayet güzel. Eğer ilginizi çeker ve severseniz hazır indirimler devam ederken 2. oyuna da bakabilirsiniz.

Tactical Breach Wizards (2024) $10.49 => $9.44

Henüz geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan oyun, türündeki benzerlerinden daha esprili bir anlatım sunuyor. Hikayesi ve diyalogları oyunun ilerleyişi için önemli. Sağlam bir taktiksel oynanışın yanında bir de büyücülüğü ekleyerek oldukça güzel bir kombo yapmışlar. Çeşitli görevler, mizah, yaratıcı oynanış mekanikleri ve bulmacalar ile sizi oldukça keyifli bir oynanış bekliyor.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action (2024) $10.49 => $9.44

Sıradaki önerim daha çok Cyberpunk sevenlere. Mario & Luigi ve Chrono Trigger oyunlarından ilham alınarak yapılmış bu oyun yine bir JRPG ve ritim oyunu. Müziğin yasadışı olduğu ve tabu olarak görüldüğü dünyada bir şarkıcı olarak hikayemizi oynuyoruz. Görsel-İşitsel anlamda çok güzel olan bu oyun Sıra Tabanlı ile QTE (Quick Time Event) yöntemini birleştiren bir savaş sistemine sahip. (Demo mevcut)

UnderRail (2015) $7.99 => $2.79

Listedeki en eski tarihli oyun olan UnderRail old school bir tarzda ve Fallout ile benzetilebilecek bir oyun. Zorlayıcı bir oynanış şekline sahip. Hikaye, atmosfer ve karakter gelişimi konularında oldukça iyi. Güzel bir fiyata da düşmüşken alıp denemenizi öneririm.

Rogue Waters (2024) $14.99 => $11.99

Listenin en taze oyunlarından olan Rogue Waters henüz dün çıktı. Hard West 2 oyunundan hatırlayabileceğiniz Ice Code Games’in yepyeni oyunu. Taktik ve sıra tabanlı bir rogue-lite oynanış sunuyor. Korsan gemisinin kaptanı olarak mürettebat topluyor ve hem karada hem denizde savaşmaya başlıyoruz. Korsan temasına ilginiz var ise kesinlikle denemenizi öneririm. Ayrıca denizci efsanelerindeki deniz yaratıklarını da yardıma çağırabiliyor oluşumuz gibi oldukça güzel bir detaya sahip.

Sandwalkers (2024) $10.49 => $7.34

Henüz Haziran ayında çıkmış olan bir keşif oyunu. Ekibimizi kurup çeşitli tehlikelerle yüzleşerek ana amacımıza doğru yolculuğa çıkıyoruz. Kaynak yönetimi ve stratejinin de güzel bir birleşimi olmuş. Henüz erken erişimde ancak 10 dolar altı bir fiyata düşmüşken göz atmak isteyebilirsiniz.

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game (2018) $14.99 => $4.49

Sıradaki önerimiz Post apokaliptik hikayeleri sevenler için. Fallout ve Baldur’s Gate benzeri oyunlardan esinlenen Atom RPG hikaye ve oynanış olarak sizi oldukça tatmin edecektir. Ayrıca fiyat olarak da yine oldukça iyi bir indirime girmiş durumda.

Songs of Conquest (2024) $17.99 => $8.99

Bu sene çıkan sıra tabanlı oyunlardan bir diğeri de Ortaçağ’da geçen Songs of Conquest. Lavapotion stüdyonun ilk oyunu olarak beklenenden daha fazla beğeni topladı. Taktiksel savaş, macera ve krallık yönetiminin bir arada olduğu oyun aynı zamanda türkçe dil desteğine de sahip.

Silence of the Siren (2024) $14.99 => $12.74

Bilim kurgu sevenler için keyifli olabilecek bir oyun var sırada. Rogue Waters gibi bu oyunda henüz dün çıkmış bir oyun. Erken erişimde olduğu için hala gelişmesi gereken yönleri var fakat şimdiden birçok yönden umut vadediyor. (Demo mevcut)

Bloomtown: A Different Story (2024) $12.49 => $11.24

Yeni oyunlardan bir diğeri olan ve piksel artıyla ön plana çıkan bir oyuna geldik. Yine bir JRPG olan oyun 1960 Amerikan dünyasında geçiyor. Kasabada yaşanan olayları çözmeye çalışan karakterimizle beraber iblislere karşı savaşıyoruz. Sevimli ama aynı zamanda maceracı bir oyun arıyorsanız bu oyun tam size göre. (Demo mevcut)

Bonus olarak hem Türkçe dil desteği olan hem de uygun fiyata düşmüş olan 2 oyundan daha bahsetmek isteriz.

Into the Breach (2018) $7.99 => $3.99

Oynanış olarak listede bahsettiğimiz Tactical Breach Wizards oyununu benzetebileceğimiz ama daha eski bir oyun olan Into The Breach’e bakabilirsiniz. 2018’de çıkmış ve oldukça beğeni toplamış bir oyun. Mecha ile Bilim kurgunun birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli bir strateji oyunu olduğundan şüpheniz olmasın.

Desta: The Memories Between (2023) $8.99 => $3.14

Grafikleri çok tatlı olan ve mekaniksel olarak iyi bir oynanışa sahip diyebileceğimiz ancak az bilinen bir oyun Desta. Dünyanın gizemlerini yakan top oynayarak çözmeye çalışıyoruz. Monument Valley gibi harika bir oyundan tanıyor olacağınız Ustwo Games’in daha yeni bir oyunu. Onunla aynı etkiyi veremedi ancak yine de oynamaya değer olduğunu düşünüyorum.

Umarız listeyi beğenirsiniz ve ilginizi çeken oyunlar olur. Etkinlik 7 Ekim 20:00’a kadar devam edecek. Ayrıca Steam puan dükkanını seven biriyseniz festivale özel öğelerinizi de dükkandan almayı unutmayın!