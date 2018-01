Steam üzerinden dizi satın alabildiğinizi biliyor muydunuz?

Steam üzerinden çoğu popüler dizinin ve filmlerin bütün sezonlarını satın alıp izleyebildiğinizi büyük bir ihtimalle bilmiyordunuz. Ya da biliyordunuz da, pek kondurup dikkate almamıştınız.

Mad Men, Spartacus, Black Sail, Power, Orange is The New Black gibi dizilerin yanı sıra Steam Kendini Anime dünyasına da atmış durumda. İstemediğiniz kadar Anime sizi bekliyor.

Fakat ürünlerin biraz pahalı olduğunu belirtelim. Örneğin Mad Men tüm sezonları ile birlikte 57,24 TL. Spartacus ise bütün 4 sezonu ile birlikte 51,60 TL. Bunun yerine Netflix gibi içinde yüzlerce film ve dizi bulunan bir platforma daha az bir para vererek sahip olmak varken böyle bir tercih yapmak biraz saçma. Bir çok filmin de bulunduğu Steam’de belgeseller de mevcut.

Ne kadar tercih edersiniz bilemem ama bu da bir alternatif. Umarız Steam bu yenilikleriyle kendi ilk zamanlarında ki amacından sapmaz.

