Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran’da başladı ve 9 Temmuz’a kadar devam edecek. Birçok oyunda büyük indirimler, oyunseverleri bekliyor. Peki Steam Yaz İndirimi’nden ne almalı?

1- HITMAN 2

Dünyanın en yaratıcı suikastçisi Ajan 47 olarak oynadığımız aksiyon oyunu Hitman 2, Standard ve Gold Edition paketlerinde %70 indirimle Steam Yaz İndirimlerinde yerini aldı. IO Interactive A/S tarafından geliştirilen oyun, oyuncu incelemelerinden aldığı yüksek puanlarla %91’lik olumlu geridönüşe sahip.

HITMAN 2 – Gold Edition %70 indirimle 144 Tl’den 43,20 TL’ye düştü.

HITMAN 2 – Standard Edition %70 indirimle 102,50 TL’den 30,75 TL’ye düştü.

2- Life Is Strange

Life is Strange’i ilk kez Max ve Chloe’nin Arcadia Bay’deki macerlarıyla tanıdık. Sonrasında Chloe’nin ve Rachel’ın bu olaylar öncesinde yaşadıklarına dair Before the Storm da Life is Strange severleriyle buluştu. Life is Strange 2 ise iki erkek kardeş Sean ve Daniel’i ele alıyor. Tüm bu Life is Strange oyunlarında, Steam Yaz İndirimlerine özel %82’ye varan indirimler var.

Bu indirimlerle;

Life is Strange’in ilk 5 bölümünü içeren ilk sezon paketi %80 indirimle 31 TL’den 6,20 TL’ye düştü.

Life is Strange Before the Storm %80 indirimle 58 TL’den 11,60 TL’ye düştü.

Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition %80 indirimle 93 TL’den 17,01 TL’ye düştü.

Life is Strange 2’nin tüm bölümlerini içeren sezon paketi %63 indirimle 119,95 TL’den 43,86 TL’ye düştü.

Eskiden tüm Life is Strange serisine sahip olmak için 243,95 Tl ödemeniz gerekirken şu anda tüm serilere 67,07 TL’ye sahip olabilirsiniz.

3- Nioh Complete Edition

Nioh, Team Ninja – Koei Tecmo tarafından geliştirilen ve Eski Japonya’da geçen bir Aksiyon oyunu. Japon tarihinden karakterlere ve mitolojik yaratıklara yer veren bu oyunda William ile gizemli düşmanını bulmak üzere bir yolculuğa çıkıyoruz. Steam kullanıcıları tarafından da çoğunlukla olumlu geri dönüşe sahip Nioh, %50 indirimle Steam Yaz İndirimlerindeki oyunlar arasında yerini aldı. İkinci oyunu oynamak istiyorsanız ancak PC oyuncusuysanız, Nioh 2 bilgisayar platformuna çıkana kadar Nioh sizi oyalayabilir.

İndirim öncesinde 77 TL olan Nioh %50 yaz indirimiyle 38,50 TL’ye alınabilir.

4- Doom Eternal

27 senelik bir geçmişi olan Doom serisinin hayranı olup duvarından Doom 25. yıl özel Level posterini indirmeyen ama fiyatı yüzünden Doom Eternal’ı kütüphanesine ekleyemeyenlerin yardımına yaz indirimi yetişti. Doom Eternal birinci şahıs bir nişancı oyunu ancak oyunu aynı kategorideki diğer oyunlardan ayıran özelliği boyutlar arası dolaşarak şeytanları yenmek ve insanlığın son yıkımını durdurmak için mücadele etmeniz gerekmesi.

Doom Eternal’ın yanı sıra Deluxe Edition ve Franchise Paketi de Doom Eternal’ın indirimde olan diğer seçenekleri. Deluxe Edition’da oyuna ek olarak The One Year Pass, Demonic Slayer Skin ve Classic Weapon Sound Pack var.

Franchise Paketi ile ise Doom Eternal Deluxe Edition, Doom, Doom 3: BFG Edition, Doom 64, Doom 2, Final Doom, Master Levels for Doom 2 ve Ultimate Doom’a sahip olabilirsiniz.

Doom Eternal’ın fiyatı %50 yaz indirimiyle 199 TL’den 99,50 TL’ye düştü.

Doom Eternal Deluxe Edition %40 indirimle 299 TL’den 179,40 TL’ye düştü.

DOOM Franchise Bundle %56 indirimle 467,99 TL’den 207,08 TL’ye düştü.

5- RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2

22 yıl önce çıkan Resident Evil 2’nin yenilenmiş versiyonu olan oyunda ölümcül bir virüs, 1998 yılının Eylül ayında Raccoon City’yi sardı, insan etine aç zombiler hayatta kalan insanları aramak için sokaklarda dolaşırken şehir kendini bir kaos içinde bulur. Raccoon City oyunun eski ve sevilen karakterlerinden Leon Kennedy ile Chris’in kardeşi olarak bildiğimiz Chloe Redfield’ın hikayesine tanıklık ediyoruz. Oyunu iki karakter tarafından da oynayarak olayları farklı bakış açılarından görme fırsatı sunan Resident Evil 2, steam kullanıcılarından da %97’lik olumlu bir derecelendirmeye sahip.

Residnet Evil 2 de alıcılara farklı alım seçeneği sunuyor. RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition, Resident Evil 2, Resident Evil 2 – Leon Costume: Arklay Sheriff, Resident Evil 2 – Leon Costume: Noir, Resident Evil 2 – Claire Costume: Military, Resident Evil 2 – Claire Costume: Noir, Resident Evil 2 – Claire Costume: Elza Walker, Resident Evil 2 – Original Ver. Soundtrack Swap, Resident Evil 2 – Deluxe Weapon: Samurai Edge – Albert Model sahip.

Extra DLC Paketinde ise oyunun yanında karakter kostüm ve silah kozmetikleri yer alıyor. İndirilebilir içerik sadece oyuna sahip olanlar için geçerli indirime sahip.

Racoon City Edition ise Racoon City’de geçen oyunlar Residen Evil 2 ve Resident Evil 3’ü bulunduruyor.

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Standard Edition %50 indirimle 179 TL’den 89,50 T’ye düştü.

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition %50 indirimle 219 TL’den 109,5 TL’ye düştü.

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Extra DLC Pack (oyuna sahip olanlar için) %25 indirimle 18,93 TL’ye düşüyor.

RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Racoon City Edition %30 indirimle 348,50 TL’den 243,43 TL’ye düştü.

6- Star Wars Jedi: Fallen Order

Yaz indirimiyle fiyatı düşen oyunlardan biri de Adventure Game of the Year ödülüne sahip Star Wars Jedi: Fallen Order. Oyun, Order 66 olayından kaçmayı başaran Cal isimli bir Jedi’nin hikayesini anlatıyor. Force gücünü kullandığı için İmparatorluk Cal’ın peşine düşer ve macera başlar.

EA, Deluxe Edition ile oyun içi kozmetikler, dijital bir artbook ve oyun yapımını anlatan yaklaşık 90 dakikalık bir video içeren paket alma imkanı da sunuyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order %50 indirimle 399 TL’den 199,50 TL’ye düştü.

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition 469 tl’den 134,50 TL’ye düştü.

7- NBA 2K20

Spor oyunları sevenler için indiirmde kaçırılmaması gereken oyunlardan biri NBA 2K20. %85’lik indirimle Steam’deki en yüksek indirime sahip oyunlardan biri. Oyunculara Digital Deluxe ve Legend Edition ile, oyun ile birlikte oyun için para, oyuncu kartları, yetenek yükseltmeleri, lig paketleri ve forma alma şansı da sunulmuş.

NBA 2K20 %85 indirimle 249 TL’den 37,35 TL’ye düştü.

NBA 2K20 Digital Deluxe 329 TL’den 49,35 TL’ye düştü.

NBA 2K20 Legend Edition 399 TL’den 59,85 TL’ye düştü.

8- Titanfall 2





Tek ve çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olan Titanfall 2, 2016 yılında E3’ün en iyilerinde yılın En İyi Multiplayer Oyunu seçildi. Steam kullanıcılarından da %95 düzeyinde olumlu dönüş alan Titanfall 2 de yaz indirimlerine girdi.

Titanfall 2: Ultimate Edition %67 indirimle 199 TL’den 65,67 TL’ye düştü.

9- TEKKEN 7





Bandai Namco’nun dövüş oyunu serisinin dokuzuncu oyunu olan TEKKEN 7’de büyük indirimle dikkat çeken oyunlardan oldu.

Ultimate Edition ile oyunculara Season Passes 1 & 2’ye uygun tüm ek içerikler ve oynanabilir Eliza karakterine sahip olma fırsatı da sunuluyor.

TEKKEN 7 %75 indirimle 119 TL’den 29,75 TL’ye düştü.

TEKKEN 7 Ultimate Edition %75 indirimle 269 TL’den 67,25 TL’ye düştü.

10- F1 Franchise Paketi

Yarış Simülasyon oyunu olan F1 de yaz indiriminde büyük indirime giren oyunlar arasında. 9 oyunu içeren Franchise paketi F1 2011, F1 2012, F1 RACE STARS, F1 2014, F1 2015, F1 2016, F1 2016, F1 2017, F1 2018, F1 2019 oyunlarına toplamda %75’lik indirime ilave %10’luk ekstra indirim uyguluyor. Tüm bu indirimlerle 9 oyuna yaklaşık 290 TL kârla sahip olunabiliyor.

F1 Franchise Paketi %75 yaz indirimi + %10 indirimle 384 TL’den 95,88 TL’ye düştü.