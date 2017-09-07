SteamWorld Dig Origin’de bedava!

İki boyutlu madencilik oyunu olan SteamWorld Dig, Origin’de EA’in son çıkan “on the house” promosyonu…

Kısa süreliğine bedava olan SteamWorld Dig, yalnız bir madenci robotu olan Rusty’nin hikayesi. Rusty, eski ve yardıma muhtaç bir maden şehrine gidiyor. Bu şehri zenginleştirmeye çalışırken düşmanlarla savaşacak ve amacınıza yardımcı olacak madenleri gün yüzüne çıkaracaksınız.

SteamWorld Dig’i oynamak için Origin hesabınızdan oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklediğiniz anda oyuna kalıcı olarak sahip olacaksınız. Kısacası oyunu anında indirmenize gerek yok. Oyunu kütüphanenize ekleyip daha sonra da indirebilirsiniz.

SteamWorld Dig hayranları için güzel haberler var. SteamWorld Dig 2 yolda! Nintendo Switch için 21 Eylülde çıkacak. Playstation 4, Steam ve PS Vista içinse 27 Eylül’de piyasaya sürülecek.

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