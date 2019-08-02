SteelSeries Arctis 1 İnceleme

Bilindiği gibi Steelseries’in Arctis RAW modeli, giriş seviyesi oyuncu kulaklıkları arasında sağlam bir yere sahip. Arctis 1 de aynı koltuğu hedefliyor ve belli özellikleriyle ciddi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Steelseries, Arctis serisinin çoğu oyuncu kulaklığına göre daha stilize ve narin hatlara sahip olduğunun elbette farkında, bu sebeple de Arctis 1’ı bilgisayar veya konsollarınız yanında dışarıda da kullanmanız için sizleri cesaretlendirecek bir tanıtım çalışması yapmış.

Kumaş “Airweave” kulak yastıkları ve metal iskelet ile desteklenmiş bir baş köprüsüne sahip olan Arctis 1, ilk bakışta fark edemeyeceğiniz kadar esnek bir ürün. Öyle ki biraz çekiştirdikten sonra “yok edilemez” olduğunu düşündük, yalan değil.

Bu gibi kulaklıklar için olmazsa olmaz konulardan olan “kulaklığın boyunda rahatsız etmemesi gerekliliği” de Arctis 1’ın kendi çevresine dönebilen kulak yastıkları ile büyük oranda bertaraf edilmiş. Kulaklığın ağırlığı 300 gramın altında ve kulak yastıkları üzerinde bulunan kontroller de oldukça basit. Bir mikrofon açma kapatma düğmesi ve hemen altında ses açma kapatma düğmesi var. Rahatça ulaşılabiliyor ve sesi açmak isterken yanlışlıkla mikrofonu açtığınız durumlar ile de pek karşılaşılmıyor. Ürünün üzerinde herhangi bir aydınlatma yok. RGB aydınlatmayı sevmeyenler için iyi haber zira ürün bu haliyle dışarıda kullanıma daha uygun, zaten üzerinde bir güç ünitesi de mevcut değil.

Arctis 1’ın en önemli özelliklerinden biri, ağabeyleri Arctis 3/5/7 ile aynı sürücülere sahip olması. Ebadı hakkında bir bilgi paylaşılmasa da (40-50mm?) oyunlarda yüksek performans gösteren, müzik dinlerken ise “idare eden” bu Airweave kulak yastıklarının saatlerce süren kullanımlarda bile pek terletmediğini ve rahatlığını kaybetmediğini söylemek mümkün. Frekans tepkisi ise 20hz-20Khz arasında.

Arctis 1 donanımsal olarak Stereo bir ürün ve Microsoft’un Windows Sonic teknolojisi ile de uyumlu. Böylece donanımsal olarak sahip olmadığı sanal ses deneyimini size yazılımsal olarak, oldukça tatmin edici boyutta sunabiliyor. Dolby Atmos ile kıyaslamak ne derece doğru bilemedim ama Windows 10 lisansı olan herkesin ücretsiz sahip olabildiği bu teknolojinin son derece tatminkar bir sanallaştırma performansı sunduğunu söyleyebilirim.

Arctis 1 bilgisayarınıza, konsolunuza veya telefonunuza 3.5mm jack ile bağlanıyor. Böylece çoklu platform özelliği de kazanmış. Kablo ise maalesef ürüne entegre durumda. Bu da taşırken işinizi bir nebze zorlaştırıyor. ClearCast gürültü önleyici özellikli mikrofonu da bir Arctis serisi klasiği olarak çok beğendik. Sesinizi son derece net şekilde karşıya iletebiliyor ve gövde içinde kaybolmasa bile, en azından yerinden çıkartılabiliyor.

Gelelim fiyat düzeyine. Arctis 1’ın Hepsiburada’daki fiyatı 419 TL ve beraberinde Wolfteam, Lords Mobile, PUBG Mobile ve MIA Online için toplamda 270 TL değerinde oyun içi hediyeler ile beraber geliyor. Eğer bu oyunlar ilginizi çekiyorsa, ürünün mevcut fiyatının gayet uygun olduğunu belirtmemiz gerek.

Neticede karşımızda hem oyun hem de günlük kullanımda son derece dengeli bir performans sunan bir model var. Keşke fiyat anlamında daha rekabetçi olabilseydi ancak vergiler ve dövizin şu durumu itibarıyla üründe bir kabahat bulamıyorum.

Kürşat Zaman

PUAN: 85

KARAR

+Uzun kullanımlarda bile gayet konforlu

+Oldukça esnek ve dayanıklı

+Arctis 3 ile aynı sürücülere sahip

+ClearCast mikrofon performansı çok iyi

-Müzik dinlerken yüksek beklentilere cevap veremiyor.

-Fiyatı pek rekabetçi sayılmaz.

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