SteelSeries Arctis 1 ön siparişe açıldı!

Arctis 1’in yanında, dünyanın en popüler oyunlarında 270 TL değerinde oyun içi ödüllerin de verildiği bir kampanya hazırlayan SteelSeries, hem uygun fiyatlı hem de yüksek performanslı bir ürün sunuyor. Sınırlı sayıda sunulan oyun içi ödülleri için Hepsiburada’nın internet sitesinde gerçekleşen ön sipariş dönemini kaçırmayın!

Geçtiğimiz dönemde duyurusu yapılan Arctis ailesinin yeni üyesi Arctis 1, fiyat performans ürünü olarak oyun sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Kullanıcıların alışkanlıklarını dikkate alarak tasarlanan ürün, SteelSeries’in ödüllü ses kalitesini korurken, oldukça uygun bir fiyat ile sahiplerini bekliyor.

Ön sipariş verenler için eşsiz bir kampanya

Hepsiburada internet sitesi üzerinden ön siparişe açılan Arctis 1 ürünü 418,99 TL olan fiyatıyla fiyat performans sınıfının en iyisi olmaya aday. Ön sipariş dönemi boyunca özel bir kampanya da sunan SteelSeries, ön sipariş veren kişilere çeşitli oyunlardan toplam 270 TL değerinde oyun içi ödül veriyor. Kampanyada hem Türkiye’de hem de dünya genelinde oldukça popüler hale gelen PUBG Mobile (100 TL), Lords Mobile (100 TL), MIA Online (50 TL) ve Wolfteam (20 TL) gibi oyunlardan oyuncuları sevindirecek ödüller yer alıyor. Sınırlı sayıda olan bu değerli oyun içi ödülleri kazanmak için geç kalmayın! Hepsiburada’nın internet sitesinde gerçekleşen ön sipariş dönemini kaçırmayın ve siz de bu kampanyadan yararlanın! Hemen satın almak için; http://bit.ly/2XoioEn

Uygun fiyatıyla oyuncular için en iyi seçenek

Oyuncu ekipmanları konusunda dünyanın en iyi üreticilerinden biri olan SteelSeries, Arctis 1 ürünüyle ses performansını korurken, oyuncular için uygun fiyatlı bir oyuncu kulaklığı sunuyor. PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch ile beraber bütün mobil cihazlarla uyumlu Arctis 1, hafifliği ve konforlu yapısıyla da ön plana çıkıyor. Bunun yanında çıkarılabilen mikrofonuyla ve sade yapısıyla, oyuncu kulaklığı olmanın yanı sıra, dışarıda da insanların rahatça kullanabileceği bir kulaklık haline dönüşüyor.

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