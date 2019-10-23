SteelSeries Arctis 1 Wireless İncelemesi

Steelseries’in Arctis 1 modeli geçtiğimiz aylarda incelemiş ve hatırlayabileceğiniz gibi oldukça beğenmiştik.

Giriş seviyesi oyuncu kulaklıkları pazarında başarılı modellerden olan Arctis Raw’u alıp Arctis 3/5/7’nin sürücüleriyle(hoparlörleri) birleştiren, üstüne ürünü dışarıda kullanmak için gereken yapısal güçlendirmeleri de bünyesinde taşıyan Arctis 1 kendi sınıfının en güçlü ürünlerinden biri durumunda. SteelSeries de bu potansiyeli alıp bizleri kablolardan kurtarmaya karar vermiş olacak ki şimdi aynı ürünün Wireless versiyonuyla karşımızda.

Arctis 1 Wireless, kablolu modelle kıyaslandığında pek çok yenilikle beraber geliyor. Genel görüntüsü ise ağabeylerine bir hayli benzemekte. Elbette giriş seviyesi bir kulaklıktan bahsediyoruz, haliyle üretim maliyetlerini aşağıda tutmak için RGB ışıklandırma (Arctis 5) gibi bazı şeylerden tasarruf edilmiş.

Arctis 1 Wireless’ın en önemli özelliği Bluetooth yerine 2.4Ghz kablosuz bağlantı kullanması. Avantajlarını biliyorsunuz, neredeyse kayıpsız bir ses aktarımı. Dezavantajı ise telefonlarda kullanmak adına bir USB Type-C adaptöre ihtiyaç duyması.

Bu adaptör ufak sayılmaz, telefonunuzun altına takılıyor ve kolayca bağlanıyor. Kaybetmek kolay mı, ben kaybedeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca bir USB Type-A, bir adet Aux kablosu da pakete dahil. Üründe kullanılan 40mm sürücüler 10Hz-6.5Khz arasında frekans tepkisine sahip. Kumaş kulak yastıkları yeterince rahat, baş köprüsü de yeterince kaliteli ve dayanıklı. Çelik baş köprüsü kullanımı Arctis Raw’a göre dayanıklılık konusunda ileri bir adım olmuş.

Bataryalara rağmen ürünün halen son derece hafif olduğunu belirtmem gerekiyor. Müzik kalitesi son derece yeterli, yine de bu fiyat düzeyinde daha kaliteli ses sunabilen (kablolu) alternatifler mevcut. 2.4Ghz adaptörü ile 9 metrelik bir çekim alanına sahip olan ürünün tam şarjda dayanım süresi ise 20 saat. Son derece yeterli, zırt pırt şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Arctis 1 Wireless, beraberinde getirdiği özellikler sebebiyle artık ucuz bir model değil. 800 TL fiyatla bulunabilen ürün bu açıdan Arctis 5 ile Arctis 7 arasında yerleşmiş durumda. Bu durumda öncelikleriniz önem kazanıyor.

Kürşat Zaman

PUAN: 85

KARAR

+Kablosuz bir ürün için gayet hafif

+Hem oyunlar hem müzik için yeterli ses performansı

+Dışarıda kullanıma uygun

+20 saat pil dayanımı

-Fiyatı avantajı değil

-MicroUSB’den şarj oluyor