SteelSeries oyuncu klavyesi Apex 5 ile oyun kalitesini artırıyor

SteelSeries, çıkardığı yeni ürünü Apex 5 ile oyuncu klavyesi tasarımında yeni bir çağ başlattı. Tamamen oyuncu dostu olan ve oyun esnasında büyük bir konfor sağlayan klavye teknik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Hibrid mekanik oyun anahtarlarıyla oyunculara sunulan ekstra dayanıklılık ve mavi mekanik anahtarın performansı tatmin edici bir performans olanağı sağlıyor.

Apex 5’te OLED Akıllı Ekran özelliği göz dolduruyor

Çoğu oyuncu klavyesinde ön plana çıkarılmayan bir özellik olan OLED Akıllı Ekran özelliği Apex 5’i zirveye taşıyan önemli etkenlerden biri oluyor. Bu özellik sayesinde oyun severler, oyun içi ve Discord gibi uygulama bildirimlerini anlık olarak takip edebiliyor. Aynı zamanda en sevilen gifleriyle OLED Akıllı Ekran özelliği, klavyenin tasarım kalitesini en üst noktaya çıkarıyor. OLED özelliğine en büyük katkıyı sağlayan ve tasarım kalite bütünlüğünü oluşturan Dinamik Per-Key RGB aydınlatma özelliği, oyun dünyasına farklı bir ışık tutuyor. Milyonlarca renk seçeneği ve reaktif yazma efektleri sayesinde Apex 5, diğer SteelSeries ürünleri ile senkronize edilebiliyor. Aynı zamanda oyuncular bu öne çıkan özellikle oyun tasarımlarını kişiselleştirebiliyor.

Apex 5 teknik özellikleri ile meydan okuyor

Oyun dünyasının en gözde markası SteelSeries’in oyuncu klavyesi Apex 5, tasarımı dışında teknik özellikleri ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Uçak sınıf alüminyum alaşımı sayesinde dayanıklılığı en üst seviyeye çıkaran oyuncu klavyesi, oyun masalarının vazgeçilmezi oluyor. Gözde ürün, oyuncuların konforuna yönelik tasarlanan kaliteli manyetik el desteği ile de yumuşak dokunuş hissi sağlıyor.

Apex 5, oyun esnasında kesinti olmadan özel multimedya kontrolleri özelliği sayesinde tek dokunuşla ses seviyesini ve tercihlerinin düzenlenmesine izin veriyor. Bununla birlikte oyuncular artık oyunlarını bölmeden istediklerini yapabiliyor. SteelSeries, en büyük sorun olan kablolar için ise çözüm olarak üç yollu kablo yönlendirme özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde oyun severler kablolarının çıkması için yönlendirme yapabiliyor.

Tüm bu tasarım ve teknik özellikleri ile ön plana çıkan ve oyuncuların gözdesi SteelSeries oyuncu klavyesi Apex 5’in satışı Hepsiburada, n11, itopya, Teknosa ve Media Markt mağazalarından ve internet sitelerinden yapılıyor.