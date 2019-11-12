SteelSeries, Türkiye’deki oyun severlerle buluşmaya devam ediyor!

Oyun Başlasın Türkiye’nin başlattığı ücretsiz oyun ve espor festivalinin ilk adımı Ankara’da gerçekleşti. Festival kapsamında SteelSeries, finalde son üçe kalan oyunculara verdiği ödüllerle katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Oyunculara sağladığı imkanlarla beğeni toplayan SteelSeries, yapılan her e-spor etkinliğinde oyun severlerle buluşmayı ihmal etmiyor. 26 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen Oyun Başlasın Türkiye festivalinde, PUBG Mobile turnuvalarında mücadele eden ve finalde son 3’e kalan oyuncular, birbirinden değerli SteelSeries ürünlerine sahip oldu. Aynı zamanda son dönemde oyun severlerin sıkı takip ettiği influencerlarla birlikte özel dijital projelere imza atan SteelSeries, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

SteelSeries espor etkinliklerinde boy gösteriyor

Türkiye’de esporun önemli yerlere gelmesiyle birlikte, oyun severleri eğlenceli bir platform ile buluşturmak isteyen “Oyun Başlasın Türkiye” festivalinde, PUBG Mobile turnuvaları gerçekleşti. Toplamda 300 kişinin mücadele ettiği turnuvanın finalinde son üçe kalan oyunculara SteelSeries tarafından verilen ödüller hem oyuncuları sevindirdi hem de turnuvayı takip eden tüm katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Festivalde düzenlenen PUBG Mobile turnuvası birincisine, son dönemde oyun severlere OmniPoint anahtar teknolojisiyle her kullanıma ve kullanıcıya özel rahatlık sağlama hedefiyle piyasaya sürdüğü esporcuların gözdesi olan Apex Pro klavye, Arctis 3 kulaklık ve Rival 310 mouse hediye etti. Bununla birlikte turnuva ikincisine Arctis 1 kulaklık, Rival 110 mouse ve üçüncüye ise Arctis 1 kulaklık hediye edildi.

Yeni kulaklığının tanıtımını influencerlarla gerçekleştirdi

Yaptığı her çalışma ve projede oyunculara hitap eden SteelSeries, bu sefer de oyun severleri takip ettiği ve beğendiği oyuncularla buluşturarak bu konuda önemli bir adım attı. Espor dünyasının önemli isimlerinin sponsoru olarak başlattığı projelerle, oyunculara sağladığı yeni imkanları tanıtarak beğeni topladı. Twitch platformunda yayın yapan birçok oyuncunun sponsoru olan marka, bu isimlerden PintiPanda, Can Sungur ve Eastergamers ile de sosyal medya üzerinden yayınlanan tanıtım videoları ve fotoğraflarıyla turnuva birincisine verilen Apex Pro klavyeyi ve diğer derece kazanan oyunculara verilen ödül olan Arctis 1 kulaklığının Wireless modelini de tanıtma imkanını buldu.