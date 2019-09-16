SteelSeries Arctis 1 Wierless’ı duyurdu

Arctis 1 Wireless ile mobil dünyaya devrim getiren Steelseries, oyuncu odaklı ürünlerini artık her kullanıcı için konforlu olan bir çizgiye oturttu. Sade yapısı ile birlikte herkesin rahatça kullanabildiği bu ürünlerin satış fiyatları ise belli oldu.

Oyuncu ekipmanları konusunda dünya devi olan ve kulaklıklarıyla en çok ödül sahibi SteelSeries, Arctis ailesinin en yeni üyesi Arctis 1 Wireless’ı duyurdu. Geçtiğimiz aylarda raflarda yerini alan Arctis 1’in yeni ve inceltilmiş gövdesine sahip olan Wireless modeli; Nintendo Switch, PS4, PC ve mobil cihazlarda kayıpsız ve düşük gecikmeli bağlantı sunuyor.



Hem evde hem dışarıda rahat kullanım

Arctis 1 Wireless, küçük bir USB-C donanım kilidi sayesinde PS4, PC, Android ve Nintendo Switch’te ultra düşük gecikmeli kablosuz kullanımı sunuyor. 2.4GHz kablosuz teknolojisiyle mobil cihazlarda hareket halindeyken PC ve konsol deneyimini birebir olarak kullanıcılara sunuyor. ClearCast mikrofonu, doğal ses netliği ve gürültü önleyici özellik sunuyor. Arctis 3, 5, 7 ve 9X’te de bulunan bu teknolojinin en önemli farkı ise, diğer modellerdeki gibi geri çekilebilir olmak değil, kullanıcının dilerse tamamen mikrofonu çıkarabiliyor olması. Sade ve şık tasarımıyla birlikte çıkarılabilen mikrofon özelliği sayesinde, oyuncular nerede olurlarsa olsunlar Arctis’in ödüllü performansının tadını çıkarabilecek.

Satış fiyatı belli oldu!

SteelSeries CEO’su Ehtisham Rabbani, “Gün geçtikçe büyüyen konsol oyun marketi ve canlı oyun yayınları, Nintendo Switch gibi mobil oyun deneyimlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, oyuncuların ses ihtiyaçları değişti. Devir kablosuz devridir. Oyuncular, platformlar arasında kolayca geçiş yapabilecekleri çok yönlü bir kablosuz kulaklığa ihtiyaç duyuyor ve Arctis 1 Wireless ile tam olarak sunduğumuz şey bu”. diyerek oyuncuların ihtiyaçlarını da gözettiklerini iletti. Arctis 1 Wireless, mükemmel konfor sunan Airweave kumaş kulak yastıkları ve çelik yapısı ile uzun süreli dayanıklılık için güçlendirildi, kafa bandı hareket halindeyken kullanım için optimize edildi. Ayrıca, Xbox oyun kumandaları veya diğer 3.5 mm bağlantı gerektiren diğer cihazlara kolayca bağlanmak için ek 3.5 mm kablo seçeneği de bulunuyor. Arctis 1 Wireless, steelseries.com resmi internet sitesinde 99.99 dolara satılıyor. Türkiye’deki satışına da başlanmasına çok az kalan Arctis 1’in fiyatı merakla bekleniyor.

Ayrıca oyuncular için en iyi çevre birimlerini üreten SteelSeries’in diğer ürünlerini de https://tr.steelseries.com adresinden inceleyebilirsiniz.



SteelSeries Hakkında

SteelSeries, kalite, yenilik ve işlevsellik odaklı oyun çevre birimleri alanında ABD’nin en hızlı büyüyen lider PC oyun kulaklığı markasıdır. 2001 yılında kurulan SteelSeries, oyuncuların oyun deneyimi için en iyi, uzun vadeli ve meydan okuma ruhunu desteklerken, pazar yenilikleri ve teknolojileri ile gün geçtikçe büyüyor. SteelSeries, rekabetçi oyun turnuvalarının ve esporun önde gelen destekçilerinden biridir, oyuncuları birbirine bağlar, birlik ve amaç duygusunu güçlendirir. Steelseries’in profesyonel ve oyun dünyasına dahil ekibi, her bir aksesuarın tasarımı ve üretiminin her safhasında rol alır.

SteelSeries ürünleri ve esport partnerlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için http://steelseries.com sitesini ziyaret edin. Gelişmeler, yenilikler ve haberler için gözünüzü resmi SteelSeries Facebook ve Twitter sayfalarından ayırmayın.