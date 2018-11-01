Stil ve performans arayanlar için: Acer Predator X34P

Oyun tutkunlarına her seferinde daha sürükleyici bir deneyim yaşatmak için sınırları zorlayan Acer, derin ve 1900R kavisli ekrana sahip Predator X34P’nin eğimi ve geniş görüntüleme açısı sayesinde oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Çoklu monitör kurulumu için ideal olan ZeroFrame™ tasarımı ile dikkat çeken ürün, 21:9 görüntü alanı, UltraWide QHD çözünürlüğü (3440X1440), 300 cd/m² parlaklığı ve 34 inç ekranı ile geniş ekranda muhteşem görüntü kalitesi arayanların vazgeçilmezi olacak. Stil ve performansı bir arada sunan Acer Predator X34P, 8.869 TL’den başlayan fiyatlarla satış noktalarındaki yerini aldı.

NVIDIA® G-SYNC™ ve 120 Hz hız aşırtabilme özelliğine sahip yenileme hızı ile görüntü kırılması olmadan oyun potansiyelini en üst seviyeye çıkaran Predator X34P, 4 ms tepki süresi sayesinde, monitör bulanıklığı veya görsel yapaylıklar gibi rahatsız edici unsurları neredeyse tamamen yok ediyor.

Muhteşem renk doğruluğu, 178°’ye kadar görüntülenebilmeyi sağlayan IPS panel teknolojisi ve %100 sRGB özelliğiyle kullanıcılara gerçekçi görüntüleme deneyimi yaşatan ürün, sunduğu 1,07 milyar renk seçeneği ile üstün renk deneyimi yaşatıyor. İki adet güçlü 7 Watt hoparlör, olmazsa olmaz Ekran Bağlantı Noktası ve HDMI® seçenekleri bulunan Predator X34P ile fare ve klavyeyi 4 USB 3.0 bağlantı noktasından birine doğrudan bağlayabilmek de mümkün.

Flickerless™, BlueLightShield™, Low Dimming™ ve ComfyView™ teknolojilerine sahip Predator X34P, VisionCare özelliği sayesinde uzun oyun oturumlarında gözü yormuyor. Predator GameView, ortam ışıklandırması, oyun profillerini ayarlama gibi birçok kullanışlı özelliğiyle oyunculara avantaj kazandırıyor. Karanlık Yükseltme özelliği ise görsellerde ince ayarlar yaparak loş ışıklı ortamlarda daha fazla ayrıntı görmeyi ve nişan noktalarında isabet oranını artırıyor.

Acer’ın oyuculara sunduğu Predator X34P ve diğer ürünleri hakkında daha detaylı bilgi için www.acer.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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