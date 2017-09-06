Take-Two’nun yeni Türkiye dağıtımcısı Sony!

Anlaşma kapsamında Sony Eurasia’nın Türkiye’de dağıtacağı ilk Take-Two oyunu Eylül 2017’de piyasaya çıkacak olan NBA 2K18 olacak.

Türkiye’de PlayStation konsol, oyun ve aksesuarlarının dağıtımını yapan Sony Eurasia, Take-Two Interactive ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Rockstar Games ve 2K tarafından yayınlanan tüm oyunların PlayStation formatlarının dağıtımı Türkiye’de Sony Eurasia tarafından gerçekleştirilecek.

Sony Eurasia’nın Türkiye’de dağıtacağı ilk Take-Two oyunu ise Eylül 2017’de piyasaya çıkacak olan NBA 2K18 olacak. Oyunun tavsiye edilen satış fiyatı 269 TL olacak.

PlayStation Türkiye Departman Müdürü Mustafa Yiğit, yeni iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye, PlayStation için önemli ülkelerden bir tanesi. Biz de ülkemizin konumunu daha da güçlendirmek ve Türkiye’yi oyun endüstrisinde bir marka haline getirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Buna ek olarak oyuncuların oyunlara en avantajlı koşullarda ulaşması ve oyun zevkini en üst düzeyde yaşaması için çalışıyoruz. PlayStation Türkiye olarak önceliklerimizden biri Türkiye’de fiyatları makul düzeyde tutarken hem işletim sisteminde hem de oyunlarda yerelleştirme desteği sunabilmek. Dolayısıyla, PlayStation ekosisteminin daha da güçlenmesi adına Take-Two ile 2K ve Rockstar oyunlarının Türkiye pazarında dağıtımı için anlaşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Take-Two İngiltere ve İhracat Pazarları Kıdemli Satış Direktörü Dave Gouldise, “Genç ve oyun dünyasını yakından takip eden nüfusuyla Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Tüm dünyada geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyunlarımız, bu pazarda da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de bundan sonra Sony Eurasia gibi güçlü bir dağıtıcı ile var olacağımız için büyük heyecan duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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