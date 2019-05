Team Razer ve Evil Geniuses yeniden….

Razer, dünya çapındaki bir hayran kitlesine sahip en uzun soluklu profesyonel ekiplerden biri olan Evil Geniuses (EG) ile yeni bir ortaklık yaptığını açıkladı.

Bu, Evil Geniuses’ın The International 2019 turnuvasına hak kazanan Dota 2 takımının Team Razer’la yeniden birleşmesini müjdeliyor. EG Dota 2 takımı, yoğun turnuvanın son beş turunda en tutarlı takım oldu. Bu kapsamda Evil Geniuses, iki yıl boyunca yapılacak tüm antrenmanlar ve turnuvalar için Razer kulaklıklar, klavyeler, fareler ve yüzeyler (fare matları) de dahil olmak üzere, espor sınıfı çevre birimleri ile donatılacak.

Evil Geniuses, birinci sınıf Dota 2 ve Call of Duty (COD) ekipleri ile tanınıyor ve ayrıca Fortnite, Rocket League, Rainbow Six: Siege, Artefakt, Smash Bros ve Street Fighter V’te yarışan takımları da mevcut. The International 2015 Dota 2 Şampiyonası ve Call of Duty World League Championship 2018’i kazandı. Dota 2 takımı da son zamanlarda MDL Disneyland Paris Dota 2 Major’da üçüncü oldu, şimdi de hedef The International 2019.

Razer’deki Esports Küresel Direktörü David Tse, “Team Razer, Evil Geniuses ile en yüksek düzeyde ortak olmaktan gurur duyuyor” derken ekledi: “Her zaman tutku ve bağlılıklarından ilham alıyoruz ve ortaklığımız en iyi teknoloji ve becerilerle destekleneceğinden eminiz.”

EG Dota 2 takımı iki yıldız sporcuya sahip: Artour “Arteezy” Babaev, yarım milyondan fazla canlı takipçisi olan Özbekistan doğumlu bir Kanadalı. Pakistanlı müthiş bir isim olan Syed Sumail “SumaiL” Hassan, Uluslararası Dota 2 Şampiyonası’nı kazanan en genç oyuncu ve 16 yaşında olan 1 milyon dolarlık kazançları aşan en genç oyuncu oldu.

EG’nin COD ekibi iki kez Call of Duty World Şampiyonu Jordan “JKap” Kaplan (2015, 2016) ve Bryan “Apathy” Zhelyazkov (2016, 2018) ikilisine sahip. İkili, art arda üç Call of Duty Championship Grand Final’de yer alan iki oyuncudur, JKap aynı zamanda herhangi bir COD turnuvası finaline en çok kalan oyuncu rekorunu elde etti (dört). Beş kişilik takımın bir diğer üyesi ise, bir COD Şampiyonası kazanan (2015, 18 yaşında) en genç oyuncu olan Call of Duty Dünya Şampiyonu, Dillon “Attach” Price.

Evil Geniuses’ın COO’su Phillip Aram, “Razer’ın yüksek performanslı oyun cihazları en üst seviye ve oyuncularımıza yeni bir performans avantajı sunuyor. Razer, devam eden başarının tadını çıkarmak ve The International’da tekrar kazanmak için yarışmak için mükemmel bir marka. ”

