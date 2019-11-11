Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi oyuncularla buluştu!

League of Legends’ın Taktik Savaşları olarak bilinen oyun modu Teamfight Tactics (TFT), beraberinde büyük değişiklikler getiren “Teamfight Tactics: Elementlerin Yükselişi” güncellemesiyle oyuncularla buluştu. Zafere giden yolda pek çok yeniliğin keşfedileceği TFT güncellemesi, 6 Kasım Çarşamba günü beta dönemi sonlandırılarak yeni şampiyonlar, elementler ve sınıflarla oyuncuların beğenisine sunuldu. Riot Games tarafından Haziran ayında piyasaya sunulan stratejik oyun modu Teamfight Tactics, oyuncular tarafından çok sevilmişti. Otomatik savaş türündeki moduyla derin bir oyun deneyimi sunan Taktik Savaşları’na, oyunculara yepyeni deneyimler sunacak “TFT Set 2 – Elementlerin Yükselişi” güncellemesi geldi.

Güncelleme, TFT 9.22 yamasıyla birlikte dereceliler kapalı olarak gelirken, 9.23 yamasıyla birlikte TFT derecelileri de aktif olacak. Bu sürede oyuncuların Set 2 erken dönemi boyunca yeniliklere alışması, yeni sınıflar ve elementler ile neler yapabileceklerini anlayarak adapte olmaları bekleniyor.

50 yeni şampiyon, 12 sınıf ve 13 element

Elementlerin Yükselişi güncellemesiyle birlikte 50 şampiyon, 12 sınıf, 13 element ve çeşitli renk paketi seçenekleriyle farklılaşan arena görünümleri oyuncularla buluştu. Oyuncular, yeni güncelleme sonrası arenalarını kişiselleştirebilir, farklı sınıf ve element kombinasyonları ile şampiyonlara ilave güçlendirmeler verebilirler. Belirli bir sayıda, aynı sınıfa ait şampiyonları toplayan oyuncular, ekstra güçlendirmeler de kazanacaklar. (Simyacı, Suikastçı, Avatar, Gözü Dönmüş, Kılıç Ustası, Efendi, Doğa Sakini, Sihirbaz, Mistik, Yırtıcı, Kolcu, Gardiyan)

Elemantal Hücrelerle galibiyet aranacak

Oyunda her element kendine has bir ilave güç barındırıyor. Bu nedenle oyuncular kendilerini tek bir taktikle sınırlandırmak zorunda kalmayacaklar. Ayrıca Set 2 güncellemesiyle, oyuncular arena üzerinde bulunan ve 3 – 1 aşamasında sayısını ikiye çıkaran elemental hücrelerle galibiyeti arayabilirler. Oyuncular kendi arenaları üzerinde, rasgele bir hücre ilave güç barındıran elemente sahip olacak. (Alev, Okyanus, Dağ, Rüzgâr) Bu hücre üzerine koyulan şampiyon elemente bağlı olarak ilave güç kazanacak. Böylece şampiyonların neye göre dizileceği, hangi hücreye hangi şampiyonun konacağı çok daha önemli bir hal almış oldu.

Arena Görünümleri

Arena görünümleri için seçenekler arttırıldı. Bu sayede oyuncular kişiselleştirecekleri arena görünümleriyle kendilerini evinde hissederek taktik savaşları yapabilecekler. Arena görünümleri istemci mağazasında yerini alacak ve her zaman erişilebilir olacak.

Teamfight Tactics mobile geliyor!

Riot Games, League of Legends’ın 10. yılı kapsamında yaptığı açıklamada TFT’nin mobil versiyonunun da geliştirildiğini ilan etmişti. 2020’nin ilk çeyreğinde mobil cihazlara çıkacak oyun için ön kayıtlar başladı bile. Bu yeni deneyimi yaşamak isteyen oyun tutkunlarının aşağıdaki adresten Mobil Taktik Savaşları’na ön kayıt yaptırabilirler.

https://teamfighttactics.leagueoflegends.com/tr-tr/