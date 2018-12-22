TESFED ve InGame Group’tan esporda çığır açacak işbirliği

TESFED ve InGame Group Türkiye’de esporun gelişmesi amacıyla dev bir iş birliğine imza attı. TESFED’in ilk iş birliği olan protokolün imza töreni 18 Aralık Salı günü Feriye’de gerçekleştirildi.

Türkiye’de esporun gelişmesi amacıyla dev bir işbirliğine imza atan TESFED ve InGame Group sektöre yeni standartlar getiriyor. 18 Aralık Salı günü Feriye’de imzalanan protokol, esporcu lisansından eğitime, espor turnuvalarından okullarda kodlama atölyelerine, dair pek çok yeniliği barındırıyor.

Dört ana başlıktan oluşan iş birliği protokolü kapsamında, InGame Group bünyesinde yer alan Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından yaratılan yüzde yüz ilk ve tek yerli MMOFPS oyunu Zula’nın 2019 Ocak ayında gerçekleşecek Zula Türkiye Kupası artık “TESFED Zula Türkiye Kupası” ismiyle oynanacak. TESFED Zula Türkiye Kupası’nda yarışacak tüm oyuncular TESFED E-spor lisansı alacak. Önümüzdeki 6 aylık süreçte Zula Süper Lig takımlarının hepsi TESFED’in belirlediği kriterler doğrultusunda kulüp ve sporcu olarak lisans alacaklar. 2019 Mart ayında TESFED ile birlikte Liseler Arası Zula Turnuvası düzenlenecek. Hem online (çevrim içi) hem de offline (çevrim dışı) süreçlerden oluşacak bu kupanın offline süreçleri Türkiye’nin ilk ve tek espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşecek. Kazanan lise takımının eğitim gördüğü okulda kodlama içerikli laboratuvar kurulacak, finalistlere kodlama eğitimi ve notebook hediye edilecek ayrıca tüm katılımcılara da kodlama eğitimi indirimli olarak verilecektir.

Ülkemizde espor ve espor oyuncularının devlet desteği ile daha başarılı noktalara gelmesi hedefiyle, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan TESFED ile Türkiye’de espora ve esporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group’un bu iş birliği Türkiye’yi espor alanında geleceğe taşıyacak.

İş birliği protokolü imza töreninde konuşan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Son 18 yıldır dünyanın gündeminde olan espor özellikle son dört yılda büyük bir ivme kazandı. Türkiye’de de espora büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin esporda öncü olması için, dünya çapında büyük bir başarı kazanmış olan yüzde yüz yerli oyun Zula ile yaptıkları işbirliğinin çok değerli” olduğunu söyledi. Ailelerin de esporla ilgilenen çocuklara güvenmelerini gerektiğini söyleyen Özdemir, “Ailelerin e-spora futbol, basketbol ve voleybol gibi bir spor dalı olarak bakmalı, her spor dalı gibi esporun da bir disiplini bulunuyor. Bu sebeple engelleme yönünde bir yaklaşım yerine kontrollü, yönlendirici ve destekleyici bir yaklaşımı sahipleniyoruz. Nasıl ki her şeyin fazlası zararlı ise teknoloji ve oyun bağımlılığı noktasında da gençlerimizi doğru yönlendirmek istiyoruz ve bu hassasiyetleri fazlasıyla önemsiyoruz. Eğitim ve sağlıklarına olumsuz bir etki etmeden kariyerlerine katkı sunmak temel amacımız” diye sözlerine ekledi. Özdemir, federasyon olarak gençler nezdinde sağlıklı bir espor bilincinin oluşması için çalışmalara devam edeceklerini de iletti.

InGame Group kurucu ortaklarından Genco Alp, “Türkiye’de hem genç nüfusu hem de profesyonel takım ve oyuncularıyla espor ekosistemi giderek büyümeye devam ediyor. 2020 yılında tüm dünyada medya hakları, reklam, sponsorluk gibi espor gelirlerinin toplamının 1.5 milyar doları bulacağı öngörülüyor. Türkiye’de pazarın büyüklüğü, e-spora ve e-sporculara yapılan yatırımlarla daha da büyüyecek. Biz Türkiye’nin espora en fazla yatırım yapan şirketi olarak esporcuların gelişimi için belirlenecek ve hayatının tamamını kapsayacak stratejileri çok önemsiyoruz. InGame Group olarak espor pazarının sadece büyümesini değil gün geçtikçe daha da profesyonelleşmesini de hedefliyoruz. Yüzde yüz yerli bir oyun olan Zula’nın TESFED ile gerçekleştirdiği bu protokol e-sporla ilgilenen gençler için büyük bir fırsat. Ülkemizi global arenada temsil edecek profesyonel Türk esporcuları yetiştirmek en büyük sorumluluğumuz ve hedefimiz. Bu doğrultuda TESFED ile yapılan bu değerli işbirliği gençlerimize yepyeni kapılar açarken ülkemizi de e-spor alanında üst sıralara taşıyacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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