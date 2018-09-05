The Binding of Isaac’in gizemli ek paketi Repentance

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The Binding of Isaac’in yaratıcısı Edmund McMillen, yakın zamanda fragmanı yayınlanan The Binding of Isaac: Repentance hakkında bazı yeni detaylar paylaştı.

Nicalis ve McMillen, PAX West’te eklenti hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarına söz vermişlerdi ancak bu zamana kadar görebildiğimiz tek şey oyuna dair ‘.gif’ içeren bir tweet olmuş olmuştu. En sonunda, bu hafta bizlere oyun hakkında bir takım yeni bilgiler verdiler.

The Binding of Isaac: Rebirth’ün yeni genişleme paketi olan Repentance, McMillen’ın söylediğine göre oyunun son indirilebilir içeriği olacakmış. Daha önceden de Isaac eklentileri için “bu son” denmişti ancak McMillen, “Bu sefer gerçekten son,” diyor. Aynı zamanda tweetinde, Repentance’in popüler Antibirth moduna ve size altınıza yaptıracak bir ton yeni içeriğe sahip olduğunu da eklemiş.

Bunlara ek olarak The Binding of Isaac bestecisi Ridiculon Repentance eklentisi için resmi oyunla uyum içinde olacak bir yeni bir sonutrack hazırlıyor.
Yeni düşmanların, eşyaların, bölüm sonu canavarlarının ve gizemli bir son bölümün olacağı söylenen The Binding of Isaac: Repentance, PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch ve Nintendo 3DS üzerinden oynanabilecek. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

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