The Last of Us II’den tansiyon düşüren fragman!

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İlk duyurulduğu andan itibaren üzerine güzellemeler yazılan, kısacık fragmanından çıkarımlar yapılan The Last of Us II, yeni fragmanı ile nefesimizi kesti.

Paris Games Week sırasında yayınlanan 5 dakika uzunluğundaki fragman kesinlikle midesi hassas olanlara hitap etmiyor.

Fragmanda kahramanımız bir takım zombilerden daha tehlikeli gözüken haydut tarafından kaçırılıyor ve kendisini bekleyen kaçınılmaz sona hazırlandığı sırada hiç umulmadık bir yardım alıyor. Gözüken o ki bu oyunda yolculuğumuz boyunca bazı yeni dostlar ile de yolumuz kesişecek.

2018 yılında piyasaya çıkacak olan oyun her yeni videosu ve görseliyle heyecanımızı bir seviye yukarı çıkartacak gibi gözüküyor.

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