The Last of Us Part II, 21 Şubat’ta Türkçe dublaj ile geliyor!

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Gelecek mi, yine mi ertelenecek, 2021’e kalır mı, Türkçe olur mu gibi tüm sorular nihayet yanıt buldu. Sony Interactive Entertainment, gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde merakla beklenen PlayStation®4’e özel oyunu The Last of Us Part II’nin çıkış tarihini duyurdu.

2013 yılında PlayStation®3 için piyasaya çıkan ve çok satanlar listesine giren The Last of Us oyununun devamı niteliğindeki The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020’de PlayStation®4’e özel olarak piyasaya çıkacak.

Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.

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