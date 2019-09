The Last of Us Part II, 21 Şubat’ta Türkçe dublaj ile geliyor!

Gelecek mi, yine mi ertelenecek, 2021’e kalır mı, Türkçe olur mu gibi tüm sorular nihayet yanıt buldu. Sony Interactive Entertainment, gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde merakla beklenen PlayStation®4’e özel oyunu The Last of Us Part II’nin çıkış tarihini duyurdu.

2013 yılında PlayStation®3 için piyasaya çıkan ve çok satanlar listesine giren The Last of Us oyununun devamı niteliğindeki The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020’de PlayStation®4’e özel olarak piyasaya çıkacak.

Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.