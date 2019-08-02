The Outer Worlds, Nintendo Switch’e geliyor

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Private Division ve Obsidian Entertainment, The Outer Worlds’ün diğer platformların ardından Nintendo Switch’te de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

The Outer Worlds, Obsidian Entertainment ve Private Division tarafından sunulacak olan yeni bir tek kişilik birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunudur. Galaksinin en uzak ucuna yolculuk eden bir koloni gemisinde geçen oyunda, kendinizi Halcyon kolonisini yok etmekle tehdit eden derin bir komplonun ortasında, onlarca yıl sonra uyanmış olarak bulacaksınız. Uzayın en uzak yerlerini keşfedip birbirleri arasında güç savaşları olan farklı gruplarla karşılaştıkça olmaya karar verdiğiniz karakter bu oyuncu odaklı hikayenin nasıl devam ettiğini belirleyecek. Koloninin kurumsal denkleminde, siz plansız değişkensiniz.

The Outer Worlds , 25 Ekim 2019’da Xbox One, PlayStation 4 ve PC (Microsoft Windows Mağazası ve Epic Games mağazası aracılığıyla) için piyasaya sürülecek. Bu platformlarda yayımlanmasının ardından The Outer Worlds, Nintendo Switch’e gelecek.

Oyunun Switch için çıkış tarihi daha sonra açıklanacak.

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