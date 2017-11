This War of Mine’dan yeni DLC: Father’s Promise

2014 yılında çıkışını yapan This War of Mine oldukça beğenilen, çoğumuzda iz bırakan bir oyundu. Ardından gelen DLC’ler ile birlikte oyunu canlı tutmaya da devam ettiler. Aynı şekilde, ilk bölümü oyunculara sunulan Father’s Promise adındaki DLC de oldukça iyi gözüküyor.

Father’s Promise, The Little Ones, War Child Charity’nin ardından piyasaya çıkan üçüncü eklenti ve diğer iki bölümünün de 2018 yılında bizlerle buluşması bekleniyor.

Polonyalı ünlü yazar Łukasz Orbitowski’nin kaleme aldığı hikayede, bir baba ve kızın acıklı öyküsü anlatılıyor ve tıpkı daha öncekiler gibi ana oyuna ihtiyaç duyuyor, eğer oynamadıysanız oynayın. Oynadıysanız bile tekrar oynayabilirsiniz. Çünkü oyunun sonunda gözlerinizin dolmaması elde değil.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…