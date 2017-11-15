This War of Mine’dan yeni DLC: Father’s Promise

Gönderen - - Genel, Haber ,
0

2014 yılında çıkışını yapan This War of Mine oldukça beğenilen, çoğumuzda iz bırakan bir oyundu. Ardından gelen DLC’ler ile birlikte oyunu canlı tutmaya da devam ettiler. Aynı şekilde, ilk bölümü oyunculara sunulan Father’s Promise adındaki DLC de oldukça iyi gözüküyor.

Father’s Promise, The Little Ones, War Child Charity’nin ardından piyasaya çıkan üçüncü eklenti ve diğer iki bölümünün de 2018 yılında bizlerle buluşması bekleniyor.

Polonyalı ünlü yazar Łukasz Orbitowski’nin kaleme aldığı hikayede, bir baba ve kızın acıklı öyküsü anlatılıyor ve tıpkı daha öncekiler gibi ana oyuna ihtiyaç duyuyor, eğer oynamadıysanız oynayın. Oynadıysanız bile tekrar oynayabilirsiniz. Çünkü oyunun sonunda gözlerinizin dolmaması elde değil.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Battlerite’dan bir başarı daha. https://t.co/caYwmB74LK https://t.co/el24JZFfAp
Su ve toza karşı koruma gibi özelliklerle donatılan Razer BlackWidow Ultimate. https://t.co/i9lhj89MD2 https://t.co/jdC0unVjXV

Flickr