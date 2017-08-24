THQ Nordic’in son bombası: Biomutant

THQ Nordic’in fazlasıyla renkli ve garip oyunu Biomutant, 2018’de bizlerle.

Kıyamet sonrası aksiyon oyunlarının en yenisi olan Biomutant’ın kısa süreli görüntüleri Gamescom’da ilgi ile izlendi ve büyük beğeni kazandı. Oyun hakkında en çok dikkat çeken özelliklerden biri oyunun renkli ve acayip doğasıydı. Oyunun yer aldığı çevre karlı kışlı tepelerden, garip çiçeklerin olduğu bir ormana kadar değişebiliyor.

Oyundaki ana karakter acayip bir hayvan. Arkasında kılıcı tüm haritayı farklı mekanik alet edevatlardan yararlanarak çirkin absürt canavarlara karşı savaşıyor. Yine oyunun geneli gibi, karakterimiz ancak çılgın diyerek tanımlayabileceğimiz, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak, düşmanlara saldırabilen bineklere sahip.

THQ Nordic yaptığı açıklamalarda oyunun mekaniklerden, mutantlardan ve biyonik güçlerden oluşan bir açık dünya RPG’si olduğunu açıkladı. Oyun içerisinde pençelere sahip olabiliyor, kendi karakterinize mekanik bir bacak bağlayabiliyor hatta mutant kanatlarına bile sahip olabiliyorsunuz. Oyunun en güzel yanı ise karakterinizde bu tip değişimlere gittiğinizde, çatışma anında kullandığınız saldırı teknikleri değişiyor.

Hayal gücünüzü genişletecek olan Biomutant Experiment 101 adlı İsveçli bir ekip tarafından hayata geçirilmiş. Experiment 101’in kurucu ortakları arasında Stefan Ljungqvist’ta bulunmakta. Stefan Ljungqvist, Avalanche Stüdyoları’nın eski sanat ve oyun direktörü. Ayrıca Mad Max ve Just Cause’un arkasındaki önemli isimlerden biri.

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