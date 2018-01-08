TimeSplitters geri mi dönüyor?

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Efsanevi TimeSplitters serisinin hayranları bu habere sevinecek zira oyun fan kitlesi tarafından hayata döndürülüyor.

Uzun süredir çalışılan fan projesi TimeSplitters Rewind, yeni ekran görüntüleri ve perde arkası görüntüleri ile birlikte yeni bir video da yayınladı.

Yayınlanan videoda, TimeSplitters 2’nin açılış bölümü olan Sibirya haritasının bir kısmını görme şansı buluyoruz. Ayrıca silahların görünüşleri ve sesleri de bu videoda mevcut. Reload sistemi, yürüyüş sistemi, ateş sistemi gibi bazı detayları da eklersek, açıkçası bizi heyecanlandırdı. Biraz nostalji yaşadığımızı söyleyebiliriz.

Bizi en çok sevindiren olay ise üç oyunun da yeniden yapılacağı ve hepsinin bir paket içinde olacağıydı. Ancak sizin de görebileceğiniz gibi oyunun daha çok işi var ve bu seriyi hayata döndürebilmek hiç de basit bir iş değil. Geç olsun güç olsun diyoruz, beklemeye de hazırız.

Oyun motoru olarak CryEngine kullanılan TimeSplitters Rewind, Crytek tarafından da desteklenmekte.

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