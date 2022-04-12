tiplay studio, Snap Inc.’in Yellow İvmelendirici Programı’na kabul edildi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen oyun geliştirme ekosistemi tiplay studio, Snapchat’in yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren şirketlere destek veren Yellow İvmelendirici Programı’na kabul edildi. tiplay studio CEO’su Mehmet Umut Ermeç, “Yellow; teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getiren gelişime açık girişimlere yatırım yapan bir platform. Sınırları ortadan kaldıran, inovatif fikirleri hayata geçiren şirketlere destek veren dünyaca ünlü bir programın parçası olmak bizler için gurur verici olduğu kadar Denizli’yi Silikon Vadisi yapma hedefimize doğru atılmış çok önemli bir adım” dedi.

Hypercasual, arcade idle ve Snap oyunlarının da içinde olduğu farklı tür ve platformlara uygun oyunlar geliştiren tiplay studio, Snapchat’in Yellow ivmelendirici Programı’na kabul edildi.

Eğlencenin sınırlarını ortadan kaldıran, anı yaşatan ve insanların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan girişimlere destek veren Yellow, bugüne dek 30’un üzerinde startup’a yatırım yaptı.

Yeni oyun üretim teknolojilerini sektöre kazandırmaya devam edecek

Merkezi Los Angeles’ta yer alan küresel bir topluluk olan “Yellow İvmelendirici Programı”nın dünyanın her noktasından yaratıcılık ve inovasyonu buluşturan startup’lara yatırım yaptığını açıklayan tiplay studio CEO’su Mehmet Umut Ermeç, “Geçtiğimiz dönemde Snapchat için geliştirdiğimiz Pair Up oyunu büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Bugün de ivmelendirici programa kabul edilerek yatırım almamız küresel anlamda sürdürülebilir bir oyun geliştirme ekosistemi yaratma hedefimizde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. tiplay studio, hem bir oyun şirketi, hem de global bir girişim olarak yüz milyonlarca insanın hayatını daha eğlenceli hale getirmeye devam edecek.” dedi.