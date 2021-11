TOGED & ATOM & TENJIN ödüllü Game Jam kayıtları başladı!

TOGED, Tenjin ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM’un ev sahipliği yaptığı TOGED & TENJIN Game Jam 5-6-7 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Game Jam’in ilk gününde Tenjin’den Ganbayar Bayaraa webinarı gerçekleşecek.

5 Kasım tarihinde 15:00 saatinde Tenjin’den Ganbayar Bayaraa “From prototyping to global launch: Making sense of your data” konulu webinarı gerçekleştirecek.

5 Kasım’da başlayacak olan etkinlik detayları:

5 Kasım 15:00: Webinar ve temanın açıklanması

İçerik: Ganbayar Bayaara – Tenjin “From prototyping to Global launch: Making sense of your data”

5 Kasım 18:00: Game Jam başlangıç

6 Kasım: Game Jam ilk gün

7 Kasım 18:00: Game Jam bitiş konuşması

7 Kasım 18:30: Sunumlar

7 Kasım 19:30: Kazananların açıklanması

Game Jam’i kazanan ilk üç, ekip veya takım etkinlikte;

#1 25M events 6 ay ücretsiz Tenjin ( $6000) + $100 hediye çeki

#2 25M events 3 ay ücretsiz Tenjin ( $3000) + $50 hediye çeki

#3 10M events 3 ay ücretsiz Tenjin ( $1500 ) + 25$ hediye çeki kazanacak.

Game Jam kayıtları açıldı, ekip ve bireysel olarak kayıt olabilirsiniz.

Webinar ve Etkinlik canlı yayınları Discord ile aynı anda, aşağıdaki kanallardan gerçekleşecektir.

TOGED Facebook: https://www.facebook.com/TOGED

TOGED YOUTUBE Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCalUm5LcdsGLfbTVW7GI60A

Bu süreçte Discord’ta gerçekleşecek etkinliğimiz için Discord kanalımıza katılmanız ve kullanıcı adını gerçek İsim Soyad olarak ayarlamanız gerekmektedir. Link: https://discord.gg/V8UnPGFJ

Bu linkten hemen kaydolun; https://forms.gle/u2N5MDyybhC2Vjiq8!

Daha fazla bilgi için:https://bit.ly/2ZwxFKx