Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege “Favorisi ve Korktuğu” başlıklı Türkçe video serisini sunar

Ubisoft®, Türkiye ve Türk oyuncular için özel olarak geliştirilen yeni Rainbow Six® Siege video serisini duyurdu. ‘Favorisi ve Korktuğu’ serileri, her biri Türk oyun dünyasından tanınmış olan ve en çok oynadıkları Rainbow Six Siege Operatörü’nden bahsettikleri ve oyunda en çok karşılaştıkları korkularına değindikleri dört ayrı videodan oluşmaktadır. Serideki ilk video şimdi sizlerle ve Rainbow Six Siege Kasım Ücretsiz Hafta Sonu tarihleri ile aynı zamana denk geliyor.

Bu yılın başlarında, Rainbow Six Siege’ın Türkçe versiyonunun lansmanı sırasında İstanbul’da çekilen, her videoda 42 farklı Operatörün hangisinin favorileri hangisinden ise en çok korktuklarını açıklayan iki oyuncuya yer veriliyor.İlk videoda sosyal medya oyun devleri Jahrein ve PintiPanda yer alıyor.

Favorisi ve Korktuğu serisinin yayınlanışı aynı zamanda Kasım Free Weekend ile aynı zamana denk geldi. Tom Clancy’nin Rainbow Six Siege’i 16-18 Kasım’dan itibaren ücretsiz olarak oynayacak ve ilgili oyuncular tüm konsollarda ve Windows PC’lerde bulunan Rainbow Six Siege topluluğunda 40 milyondan fazla oyuncuya katılabilecektir. Tüm haritaları, modları ve 20 Orijinal operatörü ücretsiz olarak oyunda deneyimleyebilecekler.

Ücretsiz hafta sonu boyunca oyunu deneyen oyuncular, ilerlemelerini devam ettirebilir ve oyunu satın alırlarsa kesintisiz oynamaya devam edebilirler. Ayrıca, platforma bağlı olarak 15 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında seçilen versiyonlarda % 70’e varan indirimden yararlanacaklar.

Ücretsiz hafta sonu ve indirimlerin tüm ayrıntıları ile tarihleri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://rainbow6.ubisoft.com/siege/tr-tr/free-weekend/index.aspx

