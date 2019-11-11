Bugün, Tokoname Pro League Finalleri’nde Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege 4. Yılının dördüncü ve son sezonunun tüm ayrıntılarını açıkladı. Shifting Tides Operasyonu, Hindistan’dan gelen yeni bir Saldıran Kali ve Kenya’dan gelen yeni bir Savunan Wamai’yi tanıtıyor, ek olarak tamamen yenilenmiş Eğlence Parkı haritasını içeriyor. Hintli Saldıran Kali ve Kenyalı Savunan Wamai, Shifting Tides Operasyonuyla gelen iki yeni operatördür. Onlar, Kali’nin yöneticisi ve sahip olduğu özel bir askeri grup olan NIGHTHAVEN Özel Müdahale Şirketinde bir araya geldiler. Kali, tek bir atışta barikatları ve kapakları delebilecek bir CSRX 300 keskin nişancı tüfeğine sahiptir. Onun cihazı, yıkılabilir ve güçlendirilmiş yüzeylerin her iki tarafındaki tüm cihazları tahrip eden namlu altı LV Explosive Lance’dir. Wamai, Kali’nin NIGHTHAVEN’deki en iyi operatörüdür. Cihazı Mag-NET b Sistemidir, düşman mermilerini üzerine çekebilir ve onları bulunduğu yerde patlatabilir. Wamai, cihazı ile, Saldıranların el bombalarını ve mermili cihazlarını kullanışsız hale getirir veya daha da iyisi, kullanıcılarının aleyhine döndürebilir.

Bu iki yeni Operatöre ek olarak, oyuncular elden geçirilip, yeniden düzenlenmiş yeni Eğlence Parkı haritasını keşfedebilecekler. Ray Platformu kaldırıldı, Doğu ve Batı bölümleri birbirine yaklaştırıldı. Binanın içinde, Doğu bölümü, büyük ölçüde gelişip dönüştü, özellikle alt kat alanı. Heykel ve Perili Yemek Odası bomba bölgeleri, Taht Odası ve Cephanelik olarak değiştirildi. Bu alandaki yeni Gong Odası da ana giriş haline gelirken, Oyun Salonu Girişi artık kapatıldı.

İlave olarak aşağıdaki güncellemeleri içerir:

Uzuv delme sistemi uygulandı.

Halatlı çıkışlar oyuncudan halatı kullanması için komut bekleyecektir.

Operatör fiyat düşüşü (Hibana, Echo, Dokkaebi, Vigil, Zofia, Nomad and Kaid).

Shifting Tides Operasyonu için Test Sunucusu 11 Kasım’da açılacaktır. Test Sunucusu, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’nin alternatif bir sürümüdür ve oyuncuların ileride ana oyuna girecek olan oyun özelliklerini önceden test etmelerini sağlar. Bu bir test ortamı olduğundan, Test Sunucusunda tutarlı bir oyun deneyimi garanti edilmez. Oyuncular, Test Sunucusunda karşılaştıkları sorunları R6 Fix platformuna iletebilirler [bağlantı: burada]. Test Sunucusu, Windows PC’ye özeldir.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hakkında daha fazla bilgi için, bu adresi ziyaret edebilirsin: https://rainbow6.ubisoft.com.