TP-Link, WiFi 6 destekli ilk yönlendiricisini duyurdu

Archer AX50 model yönlendirici, Intel teknolojisine sahip ve WiFi 6 Gig+ deneyimini uygun fiyatasunmayı hedefliyor. Ürünün bu yıl sonunda Türkiye’de de satışı planlanıyor.

Dünyanın lider tüketici ve iş ağı ürünleri üreticisi olan TP-Link ® , WiFi 6 teknolojisini destekleyen ilk yönlendiricisini (router) duyurdu. Archer AX50 model adlı ürün, genel kullanıma yönelik ve Intel Ev WiFi Yonga Seti ile donatılmış. TP-Link, WiFi 6 teknolojisinin daha fazla eve girebilmesi için Archer AX50’yi rakiplerine oranla daha uygun fiyata sunmayı hedefliyor.



Uygun fiyata birinci sınıf bir WiFi 6 (802.11ax) deneyimi sunan Archer AX50, Intel’in Wi-Fi 6 Gig + teknolojisi sayesinde hız ve toplam kapasitede büyük bir artış sağlıyor. TP-Link yetkilileri, Intel WiFi 6 yongasını kullanan PC/taşınabilir bilgisayar model sayısının giderek arttığını belirterek, Intel ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurguluyorlar. Bu sayede her zaman, her yerde, daha iyi bağlantı için birlikte çalıştıklarını ifade eden yetkililer, Archer AX50’nin bu işbirliğinin ilk sonucu olduğunu söylüyorlar. Wi-Fi 6’nın tanıtımı ile WiFi teknolojisinin son on yılda en büyük ilerlemesinin görüldüğünü bildiren Intel Kablosuz Altyapı Grubu Genel Müdürü Doron Tal ise “TP-Link Archer AX50 gibi yeni WiFi 6 Gig + cihazları, daha geniş tüketici kitlesin WiFi 6’nın tüm potansiyelini yaşamasına olanak veriyor” diyor.

Çok Yüksek WiFi Hızı, Çok Sayıda Cihaz Desteği…

Son yıllarda dünya WiFi pazarından büyük bir pay alarak lider olan TP-Link, WiFi 6 teknolojisini sunmada da öncü rol üstleniyor. Kullanıcılara farklı bir WiFi 6 seviyesi sunmayı hedefleyen şirket, Archer AX50’de 160 MHz bant genişliğine sahip HT160 teknolojisini kullanıyor. HT160, 802.11ac ile kullanılan standart HT80’e göre 5 GHz bandında iki kat daha fazla band genişliği sağlıyor. Archer AX50, 5 GHz bandında 2402 Mbps ve 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps’ye varan Gig + hızlara ulaşabiliyor. Bu yüksek WiFi hızları sayesinde tüm aile bireylerinin WiFi bağlantısından beklentileri rahatlıkla karşılanabiliyor; online oyun, 4K UHD video gibi uygulamalar çok hızlı ve sorunsuz yapılabiliyor. Örneğin 8 GB HD film indirmek iki dakikadan daha az bir sürede gerçekleştirilebiliyor.



Archer AX50’nin tek avantajı daha yüksek hız değil. OFDMA gibi ek özellikler sayesinde yönlendirici daha çok sayıda cihazın WiFi ağına bağlandığı durumlarda da performansını koruyor ve daha hızlı tepki süreleri sağlıyor. Gerçek zamanlı oyun ya da yüksek kaliteli video konferans gibi uygulamalarda gecikme süreleri yüzde 75 oranında azalıyor. Ayrıca TP-Link’in ev ağının güvenliği için geliştirdiği HomeCare TM uygulaması sayesinde tüm aile bireyleri ve ağa bağlı cihazlar siber tehditler ve virüslerden korunuyor; gerçek bir ağ güvenliği sağlanıyor.

Wi-Fi 6’lı Ürünler Yıl Sonunda Türkiye’de

TP-Link Ülke Müdürü Ryan Yang, Archer AX50’yi bu yıl sonunda Türkiye’de KDV dahil 999 TL fiyatla satışa sunmayı hedeflediklerini açıklıyor. TP-Link’in Wi-Fi 5 (11ac) ürünlerinde de Türkiye’de öncü rol üstlendiğini belirten Yang, “Wi-Fi 6 teknolojili modellerimiz olan AX50, AX6000, AX20 ve AX10 yönlendiriciler; VX3000 VDSL modem; Deco X6, Deco X20 Mesh teknolojili sistemlerimiz ve RE505X menzil artırıcı ürünlerin tümünü Türkiye pazarında da satışa sunacağız” diyor. Wi-Fi 6 teknolojili ürünlerin yaygınlaşmasının biraz zaman alacağını ifade eden Yang, 2023 yılında bu ürünlerin pazar payının en üst seviyeye ulaşmasını öngördüklerini açıklıyor.