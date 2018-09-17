Train Valley 2 artık Türkçe!

Geliştirici firma Flazm 2015’te çıkarılan Train Valley‘nin devamının Türkiye’ye de geldiğini duyurdu.
Tren yolu inşa edip lokomotiflerimizi geliştirdiğimiz, vadideki şehirlerin ve endüstrilerin büyüyen taleplerini karşılayabilmek için gecikme olmaksızın trenlerimizi işlettiğimiz Train Valley 2 merak uyandıran bir tren yönetim bulmaca oyunu. Birbirinden farklı lokomotifler, çok yönlü yükleri taşıyabileceğiniz tren vagonları, sanayiler ve kaynaklarla kendi modlarınızı oluşurabilir ya da diğer oyuncuların bölümlerini oynayabilirsiniz.
Oyunun Erken Erişim’ine Steam üzerinden ulaşılabilir. Flazm önümüzdeki aylarda oyuna daha fazla içerik eklemeyi planlıyor.