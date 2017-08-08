Trump’ın oyunu geliyor!

Her Amerikan başkanının ucundan veya kıyısından oyunlarda gözükmesi veya oyunun aktörlerinden biri olması elbette alışıldık bir şey. Donald Trump da bundan kaçabileceğini düşünmemiştir sanırım.

World War Party: Game of Trump, asit grafiklerle tasarlanmış, tarayıcı oyunu gibi gözüken bir aksiyon oyunu. Oyunun ana teması “mavra” olduğundan da Trump’ın vaatleri ve karakteri üzerinden geçinme yoluna gidilmiş. Öyle ki oyun “hayatınızda gördüğünüz en ırkçı şey!” diye pazarlanıyor.

Modlar konusunda pek zengin olmayan oyun 4 kişiye kadar Deathmatch’e izin veriyor ve Ağustos ortası gibi PC, Mac, Android ve iOS üzerinden bedava olarak satışa sunulacak.

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