Tüm Gran Turismo Oyunlarının Satışı 80.4 milyonu geçti

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Sony Interactive Entertainment (SIE) bugün, popüler Gran Turismo satışlarının, oyunun ilk piyasaya çıktığı 20 yıl öncesinden bugüne kadar, 80.4 milyon üniteyi geçtiğini açıkladı.

Gran Turismo’nun yaratıcıları Polyphony Digital’in, Fédèration Internationale de l’Automobile adlı motor sporları kuruluşuyla ortaklaşa geliştirdiği yeni FIA Gran Turismo Championships ile birlikte satışların daha da artması bekleniyor. Gran Turismo oyunlarının yaratıcısı Kazunori Yamauchi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“20 yıllık tarihinde 80.4 milyon Gran Turismo oyununun oynandığını hayal etmek şaşırtıcı güzellikte bir haber. Oyunlarımızı oynamak için geçirilen bu muazzam zamanı düşünmek beni gerçekten mutlu ediyor! Topluluğumuza, yakın arkadaşlarımıza ve otomotiv endüstrisindeki destekçilerimize içten teşekkürlerimi ve takdirlerimi iletmek isterim. Gelecek yıllarda yarış konusunda en üst düzeyde heyecan ve eğlence sunmanın yanı sıra otomobillerin ve manzaraların tasviri ile yaratımını mümkün olan en iyi şekilde sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

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