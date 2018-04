Türk mobil oyun Wars of Empire yakında bizlerle.

Türk yapımı yeni bir strateji mobil oyun olan War of Empire yaz aylarında beta sürümü bizlerle olacak.

Wars of Empire, orta çağda geçen, içerisinde on adet milletin ve beş farklı çağın bulunduğu, temel amacın imparatorluk kapasitesini ve sınırlarını artırarak dünya üzerinde hakimiyet kurmak olduğu çoklu oyunculu ve gerçek zamanlı mobil tabanlı bir oyun Wars of Empires. Türk yapımı olmasının yanı sıra çoklu dil desteği de desteklemektedir. Medeniyetlere göre özelleştirilmiş modeller ile tasarım konusunda dikkat çeken oyun, klan oluşturarak gelişmeye de olanak sağlamaktadır.

Oyunun yapımcıları Hermes Games 2018 yaz aylarında beta sürümünün piyasaya çıkacağını belirtti. Wars of Empire oyununun, kısa bir süre içerisinde ön kayıtın da açılacağı paylaşılan bilgiler arasında.

Ayrıca etkinliklerden haberdar olmak ve Wars of Empire oyun içi hediyeler kazanmak için Facebook sayfasını da takip edebilirsiniz: https://www.facebook.com/hermesgames/

