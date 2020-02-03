Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore’da yüzde 90’a varan indirim

Türk Telekom’un binlerce oyun seçeneği sunan dijital oyun platformu Playstore, yeni bir kampanya başlattı. Oyunseverler, 4 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında; en yeni ve en popüler oyunlara yüzde 90’a varan indirimlerle sahip oluyor. Türk Telekom müşterileri ise internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanından faydalanabiliyorlar. Oyunseverler popüler oyunların yanı sıra oyuncu ekipmanlarına ve PlayStation oyunlarına da kampanya süresince indirimlerle sahip olabiliyor.

Kampanyadaki oyunlar:

• Football Manager 2020; 179 TL yerine 98 TL,

• PES 2020; 199 TL yerine 84 TL,

• Mortal Kombat 11; 120 TL yerine 48 TL,

• Mafia III; 118 TL yerine 29 TL

• Ritual of the Night; 60 TL yerine 42 TL,

• The Sims 4; 278 TL yerine 69 TL’ye gibi

Kampanya kapsamındaki indirimlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabiliyor:

Warner Bros Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/warner-best-of-2019-kampanyasi

Football Manager İndirimi: https://www.playstore.com/urun/football-manager-2020

505 Games Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/505-games-ocak-2020

The Sims 20. Yıl Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/the-sims-20th-anniversary-kampanyasi

PlayStation Oyunları Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/overgame-ocak-indirimi-2020

Sevilen Oyunlar Kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/bagimsiz-en-iyi…

Konami Şubat İndirimleri: https://www.playstore.com/kampanya/konami-subat-in…

Curve Digital Şubat indirimleri: https://www.playstore.com/kampanya/curve-subat-202…

2k kampanyası: https://www.playstore.com/kampanya/2k-subat-aksiyo…