Türkiye’nin en iyi oyunları Kristal Piksel’de ödüllerine kavuştu!

Türkiye’de geliştirilen özgün fikrî mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla 2012 yılından beri düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri bu yıl 10. kez sahipleriyle buluştu.

Kristal Piksel 2021, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED),T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Yıldız TEKNOPARK, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab), ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), The Game Circle ve METU GATES ortaklığıyla düzenlendi.

Yerli Oyun Sektörü Kristal Piksel’de Buluştu

Sunuculuğunu sevilen oyun yayıncıları Tuna “PintiPanda” Akşen ve Pelin “Pqueen” Baynazoğlu’nun yaptığı ödül töreni yerli oyun sektörümüzün yatırım, geliştirme, eğitim gibi farklı alanlardaki paydaşlarını bir araya getirdi.

Ödül töreni öncesinde düzenlenen Oyun Kuluçka Merkezleri adlı panelde, kuluçka merkezlerinin dünden bugüne gelişimi ve geleceği ele alınırken geliştiricilerin kuluçka merkezlerinden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceklerine de değinildi. Oyun Stüdyolarının Deneyimleri panelinde ise panelistler Türkiye’de stüdyo kurma, şirketleşme ve oyun geliştirme gibi konulardaki deneyimlerini aktardılar.

Ödül Kazanan Oyunlar

Toplam 11 farklı dalda ödül verilen törende Hero Concept tarafından geliştirilen Mayhem Brawler, En İyi PC Oyunu ve En İyi Konsol Oyunu ödüllerinin yanında En İyi Görsel Sanat ödülünü de kazandı. 90’ların arcade tarzını günümüze taşıyan Beat ‘em Up türündeki oyun, bu başarısını akşamın sonunda aldığı Yılın Oyunu ödülüyle zirveye taşıdı.

En İyi Mobil Oyun ödülü ise Masomo’nun geliştiriciliğini yaptığı Basketball Arena aldı. Head Ball oyunu ile mobil pazarda büyük başarılar elde eden firma, yeni oyunuyla 1’e 1 mücadelenin rekabetini ve eğlencesini basket sahalarına taşıyor.

En İyi VR Oyunu ödülünün kazananı ise Studio Gamebit’in geliştirdiği aksiyon, macera ve bulmaca türlerini fizik tabanlı mekaniklerle harmanlayan Naau: The Lost Eye oldu.

Ödül Kazanan Oyunların Tam Listesi ise şu şekilde:

Ödül Kazanan Oyun Geliştirici En İyi Oyun Tasarımı Circadian City Nowhere Studios En İyi Görsel Sanat Mayhem Brawler Hero Concept En İyi İşitsel Sanat Haunt Chaser Clock Wizard Games En İyi Anlatı Recontact London: Cyber Puzzle RECONTACT GAMES En İyi Ciddi Oyun Sanal Laboratuvar White Dodecahedron En İyi VR Oyunu Naau: The Lost Eye Studio Gamebit En İyi Konsol Oyunu Mayhem Brawler Hero Concept En İyi Mobil Oyun Basketball Arena Masomo En İyi PC Oyunu Mayhem Brawler Hero Concept Yılın Oyunu Mayhem Brawler Hero Concept

Törende Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen oyunlar ve geliştiricileri ise şöyleydi:

Ödül Kazanan Oyun Geliştirici En İyi Gerilim Oyunu In Silence Ravenhood Games En İyi Simülasyon Oyunu Camping Simulator: The Squad CubeCube Ltd. En İyi Sinematik Ephesus The Pack Studios En İyi Ortak Yapım Oroboros Siis Games & Blay Games En İyi Bağımsız Oyun Mesih Fatih Beceren Gelecek Vaat Eden Stüdyo Potentia Wily Pumpkin En İyi Modern Yorum Pawn of the Dead Aslan Game Studio En Deneysel Oyun Kargast Frymore Games

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri’nin 2021 yılı Kurumsal Sponsoru YTÜ Yıldız Teknopark, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü; Ödül Sponsorları YTÜ Yıldız Teknopark, Hacettepe Teknokent, Zindhu, Alictus, Digi Game, Huawei, Libra, Locpick, Mice, Portuma, Vertigo, VLMedia ve Panteon oldu. Organizasyon sponsorluğunu ise Seti Media, Indieway, Fonbulucu.com, YTU Games Up, The Game Circle ve GIST üstlendi. Türkiye’nin en prestijli oyun mecralarından Bölüm Sonu Canavarı, Oyungezer, LEVEL, Merlin’in Kazanı, Wallbang Live, Mobidictum, Onedio ve İngiltere’den yayınlarını sürdüren Play4.UK ise Kristal Piksel’in basın sponsorları arasında yer aldı.

Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için www.kristalpiksel.org adresini ziyaret edin.