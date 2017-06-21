Twitch.tv, Blizzard turnuvalarını izleyebileceğiniz tek üçüncü parti platform

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Dünyanın en ünlü yayın platformu Twitch.tv, Blizzard’ın resmi sitesini saymazsak Blizzard turnuvalarını izleyebileceğiniz tek platform olarak kalıyor.

Heroes of the Storm Global Championship ve Overwatch APEX League gibi Blizzard turnuvalarının yayınlarını paylaşan Twitch, iki yılı aşkın süreden beri Blizzard ile beraberler. Gittikçe genişleyen e-spor evreninde bu yayın haklarına sahip olmak da gayet önem taşıyor.

Blizzard, kendi programları dışında turnuvaları izleyebileceğiniz tek platformun Twitch.tv olacağını açıkladı (güle güle YouTube, Facebook). Bu durum Twitch’e sorulunca yaptıkları açıklamada tek yayın platformu olarak en iyi kalitede sunum yapacaklarını söylediler. İşte haklarını aldığı turnuvaların listesi:

– Heroes of the Storm Global Championship (HGC)
– StarCraft II World Championship Series (WCS Circuit)
– Hearthstone Championship Tour (HCT)
– Hearthstone Global Games (HGG)
– World of Warcraft Arena Championship
– Overwatch APEX League
– Overwatch Premier Series

Blizzard ayrıca Amazon veya Twitch Prime sahibi olan üyelere içinde garanti olarak legendary loot bulunan “Golden Overwatch Lootbox” vereceklerini açıkladılar.

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