Twitch’ten s1mple ve Zeus’a da ban geldi.

Twitch, geçtiğimiz günlerde Dr Disrespect’in de adının geçtiği ban olaylarıyla gündeme gelmişti. Olayda dünyaca ünlü Twitch yayıncısı hiçbir sebep gösterilmeksizin yayın platformu Twitch’ten ban yemişti. Disrespect ise sonrasında kendilerinden konu ile ilgili bilgi almak istemesine rağmen yanıt alamadığını anlatmıştı.

Yayın platformu Twitch, yine dünyaca ünlü yayıncıların banlanması konusuyla gündeme geldi. Ünlü espor oyuncusu Oleksandr “S1mple” Kostyliev ve Na’Vi’den eski takım arkadaşı Danylo “Zeus” Teslenko Twitch’ten banlandı. Ve yine Dr Disrespect’in ban olayında da yaşandığı gibi Twitch tarafından yayıncılara bir bilgilendirme gelmediği ortaya çıktı. s1mple’ın olayı duyurduğu Tweet şu şekilde:

Champions Club,

Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision… Firm handshakes to all for the support during this difficult time.

While I’m enjoying my ban we can all enjoy my other streams with "great" giveaways that everyone can "easily" win

-s1mple

— Sasha (@s1mpleO) July 29, 2020