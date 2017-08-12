Umut veren bir yerli proje daha: GRIM

Bir yıl kadar önce Eskişehir’de yaşayan beş arkadaş tarafından kurulan Studio Backstage, bir süredir üzerinde çalıştıkları macera oyunu GRIM: Mystery of Wasules için ilk görselleri yayınladı.

Grim – Mystery of Wasules, oyuncuya ortadaki büyük bir gizemin perdelerini açmasına imkan veren ve roman şeklinde bir anlatım benimseyen birinci şahıs, hikaye odaklı gizem oyunu.

Buna göre; Dunia’da 5 büyük krallık bulunmaktadır. Dreaborg ve Glimor isimli krallıklar 10 yıl süren savaştan çıkmıştır. Glimor fethedilmiş, zafer Dreaborg’un olmuştur. Ancak sorunsuz geçen dört yılın ardından ise fethedilmiş Glimor topraklarında, Wasules isimli büyük vilayette bazı şüpheli ölümler başlamıştır. Dreaborg Kralı Owen Grim’in kardeşi olan kütüphaneci Oswald Grim ise olayları araştırması için Wasules isimli bu diyara, eski Glimor topraklarına gönderilir.

Unreal Engine 4 ile tasarlanan oyun açıkçası hayli iyi gözüküyor. Studio Backstage’den gelecek yeni haberleri merakla bekliyoruz.

Oyunun IndieDB sayfası için: http://www.indiedb.com/games/grim-mystery-of-wasules

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