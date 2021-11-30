Unleash the Monster CS:GO Ligi Finalleri için son geriye sayım!

Intel Monsters Reloaded kapsamında yer alan Unleash the Monster CS:GO Ligi tüm heyecanı ile final sahnesine adım atıyor. 26-27-28 Kasım’da düzenlenecek olan final etabı, Berke “Vlad’” Kantürk ve Özgür “Root” Alagül sunuculuğu ile gerçekleşecek.

Monster Notebook’un bu yıl Intel’in partnerliği ile ikincisini gerçekleştirdiği oyun ve espor etkinliği Intel Monsters Reloaded kapsamında düzenlenen Unleash the Monster CS:GO Ligi tüm heyecanı ile final sahnesine adım atıyor. 26 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da başlayarak 3 gün boyunca sürecek final etabı, Monster Notebook Twitch ve YouTube kanallarından Berke “Vlad” Kantürk ve Özgür “Root” Alagül sunuculuğu ile yayınlanacak.

7 hafta süren Unleash the Monster CS:GO Ligi’nde 56 karşılaşma sonucunda çeyrek finallere yükselerek şampiyonluk mücadelesine katılmaya hak kazanan takımlar: Brosskiez, Şahangiller Esports, No Respect ve Orgless5.

26 Kasım Cuma günü saat 19.30’da gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmasıyla başlayacak şampiyonluk heyecanı, 27 Kasım Cumartesi 15.00’te yarı final mücadelesiyle tırmanacak. Büyük final karşılaşması 28 Kasım Pazar günü 15.00’te gerçekleşecek Unleash the Monster CS:GO Ligi’nde 120.000 TL’lik ödül havuzu da sahiplerini bekliyor.

Türkiye’nin en büyük ödül havuzuna sahip olan CS:GO turnuvalarından biri olan Unleash the Monster CS:GO Ligi Finalleri’ni takip etmek için Monster Notebook YouTube ve Twitch hesaplarını takip etmeyi unutmayın!