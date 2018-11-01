Uzun zamandır beklenen Razer Panthera Evo piyasaya sunuldu

Razer ve FCG, hassasiyet, dayanıklılık ve bireysellik üzerine daha fazla odaklanarak en çok satan Panthera arcade çubuğunu geliştirmek için güçlerini birleştiriyor.

Razer ™, oyuncular için önde gelen global yaşam tarzı markası, Evo 2018’de duyurulan Razer Panthera Evo’yu piyasaya sundu. Razer Panthera Evo, Razer ailesine, Dövüş Oyunu Topluluğu’nu (FGC) destekleyen yüksek kaliteli arcade tarzı kontrolörlere en yeni ilavesi oldu.

Razer ortak kurucusu ve CEO’su Min-Liang Tan, “Hayranlar, Razo Panthera Evo için bu yılın başlarında Evo’daki prototip formundaki ilk çıkışından bu yana heyecanlandılar ve şimdi de bekletme sona erdi” dedi. “Bu yeni nesil arcade stick, profesyonel dövüş oyunu sporcuları ve meraklıları ile hemfikir olan hassasiyet, tutarlılık ve sınıfının en iyisi performansa odaklanıyor.”

Razer Panthera Evo, en çok satan Razer Panthera arcade çubuğunun bir evrimidir. Geliştirilmiş çubuk, Razer’in Xian Ho Kun ve Kenny Omega dahil olmak üzere dünyanın en iyi sporcularının ve topluluk akıllarının bazılarının rekabetçi kullanımı için titizlikle test edildi ve ayarlandı.

Razer, FGC’de sezonluk turnuva oyuncuları, şampiyonları ve liderleriyle yakın bir şekilde çalıştı. Test ve geri bildirim seansları, Razer Panthera’yı bu birinci sınıf oyuncuların rekabetçi tercihlerine göre düzeltmeye yardımcı oldu. FCGC lideri Mark ‘MarkMan’ Julio, “FGC’yi daha iyi bir standart için güçlendirmek, rahat hissetirmek oyuncuların gelişimi için önemlidir” diyerek, Panthera Evo’ya yapılan iyileştirmelerin, “hassas ve sınıfında en iyi performans” sağladığını belirtti.

Razer Panthera Evo, endüstri standartlarını aşan 30 milyon basış ömrüne sahip RazerTM Mekanik Anahtarlara sahiptir. İyileştirilmiş bir kasa tasarımı ve oyun performansını vurgulamak için bir kulaklık jakı ile Razer Panthera Evo da selefi gibi tamamen modifiye edilebilir. Geri bildirimlere yanıt olarak, Razer Panthera Evo’daki resimler artık kişisel kişiselleştirme için de değiştirilebilir.

İlgili taraflar hakkında daha fazla bilgi için www.razer.com/razer-panthera-evo adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fiyat: 199.99$/ 199.99€

Satışa Çıkış:

Razer.com – Satışta

Worldwide – Kasım 2018

Ürün Özellikleri:

· Razer™ Mechanical Switches tuşları

· Geliştirilmiş tasarım, estetik ve fonksiyonel özelleştirme seçenekleri

· PS4 için 3.5 mm analog kulaklık seti

· 8-tuşlu Vewlix tarza dizilim & Sanwa™ kol

· 3 m sert örgü kalbo ve kablo yönetimi

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