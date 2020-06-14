Hangi Valorant karakteri size uygun?

Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant’ın karakterlerine göz atmaya ne derseniz?

Riot Games’in taktiksel FPS oyunu Valorant nihayet tam sürümü ile oyuncularla tekrar buluştu. Kapalı beta boyunca oldukça sevdiğim bir yapım olmayı başaran Valorant için kapalı betada erişim elde edemediği için sızlayan birçok arkadaşımı görmüştüm. Eh, oyun kapanır kapanmaz her ne kadar doya doya oynasam da ben de tam sürümü onlar gibi sabırsızlıkla beklemeye başladım. Oyun çıkar çıkmaz da 1-2 maçta test ettim. Farklı işler nedeniyle birkaç günlük aranın ardından tam enerji ile Valorant’ın başına tekrar geçmemle beraber karakterlere tekrar göz attım. Eh bunun sonucunda siz sevgili okuyucularımız için bir karakter analizi yapmazsak olmazdı. Ajan olarak adlandırılan karaktere sahip Valorant, hali hazırda 11 karakter barındırıyor ve bunlardan biri tam sürümle beraber oynama fırsatı bulduğumuz Reyna. Hatta analize yeni ajanımız ile başlamak bence en doğrusu olacaktır. Buyurun karakter analizine!

Reyna

Valorant ekibinin en yenisi olan Reyna, direk olarak rakibi yok etmeye odaklanmış bir düellocu. Meksikalı olan Reyna, oyunda skor aldıkça daha da güçlenen bir karakter ve bu yüzden aslında bireysel yeteneğinizi ne kadar geliştirirseniz Reyna’yı da o kadar iyi oynayabilirsiniz.

Kem Göz (C): Ruhtan oluşmuş bir gözü elinde tutarak bir noktaya yerleştiren Reyna, göze bakanların görüşünü kısıtlayarak rakibe zor anlar yaşatıyor.

Sömür (Q): Reyna rakiplerini öldürdüğünde sadece üç saniye için rakip cesetlerin ardında bir ruh küresi kalıyor. Reyna bu rüh küresini elde ederse Sömür yeteneğini kullanarak can yenileyebiliyor. Yeterli sayıda ruh küresi ile Reyna’nın canı 100’ün üzerine çıkarsa bu artan can miktarı Reyna hasar almasa bile zamanla tekrar 100’e kadar iniyor.

Azlet (E): Yine bir ruh küresi tüketerek aktif edebileceğiniz Azlet, Reyna’yı bir süreliğine saydam hale getiriyor. Yani bu formda Reyna’nın fark edilmesi zor olsa da imkansız değil. Yine de Azlet’i eğer ulti yeteneğiniz etkin iken kullanırsanız yine kısa bir süre için görünmez olabiliyorsunuz.

İmparatoriçe (X): İmparatoriçe yeteneğini kullanarak Reyna’yı tam bir ölüm makinesine çevirebiliyorsunuz. silah atış hızınız, şarjör değiştirme hızınız ve yetenekleri kuşanma hızınız Reyna’nın ulti yeteneğini kullanamsı ile büyük oranda artıyor.

Brimstone

Popüler kültürün sert ama babacan Amerikan komutanı figürünün adeta vücut bulmuş hali olan Brimstone, bir kontrol uzmanı olarak oyunda yer alıyor. Brimstone’un yetenekleri özellikle saldıran takımlar için son derece değerli. Yani saldırı sırasında karakterin önemi iki katına çıkıyor diyebilirim. Yetenkleri sayesinde görüş kısıtlayabiliyor, takım arkadaşlarını güçlendirebiliyor ya da rakibi uzak tutabiliyor.

Kuvvet İşareti (C): Brimstone bir destek karakteri niteliğinde takım arkadaşlarına güçlendirme sağlayabiliyor. Kuvvet İşareti, Brimstone’un bir alan açarak takım arkadaşlarına seri atış özelliği sağlayan güçlendirme etkisi sunuyor.

Yakıcı (Q): Özellikle önemli bir alana baskın yapılmasını geciktirmek ve rakip oyuncuları uzak tutmak için Yakıcı kullanarak dar geçitleri alevlere boğabilirsiniz. Elbette yakıcı ile rakiplere ciddi hasarlar vermek çok da kolay değil ama önemli bir caydırıcı etkisi olduğu da bir gerçek.

Dumanlı Hava Sahası (E): Kısaca DHS olarak bahsedeceğim bu yetenek hiç şüphesiz Brimstone’un en önemli yeteneği. Brimstone DHS ile kolundaki kontrol cihazı üzerinden haritada belirli noktalar seçiyor ve çok kısa bir sürede bu noktalara görüşü kapatan bir duman bulutu iniyor. Özellikle saldırı esnasında, rakibin görüşünü kısıtlayıp bomba kurma alanlarına ulaşmak için oldukça etkili olan DHS, Brimstone’un takım içinde önemli bir rol oynamasını sağlıyor.

Uydu Saldırısı (X): Brimstone’un ulti yeteneği rakibi tek hamlede yok eden cinsten. Uydu Saldırısı ile DHS’de olduğu gibi kolunuzdaki kontrol cihazı üzerinden genişçe bir alan seçiyorsunuz ve bu alan kısa bir süre içerisinde uydu üzerinden gelen bir lazer saldırısına uğruyor. Oldukça yüksek hasar veren bu saldırı alanı içinden zamanında kaçamayan oyuncuların hayatta kalmaları oldukça düşük bir ihtimal.

Cypher

Fas mağribinden gelen Cypher, gözcü sınıfına ait bir karakter. Dolayısıyla da özellikle rakip oyuncuların konumlarının belirlenmesinde etkin bir rol oynuyor. Yetenekleri ile yaptığı gözetleme işlemleri, takımının stratejik ilerleyişini değiştirebilecek seviyede. Bireysel savaşlarda da elbette rakibin konumunu bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmama pek de gerek yok sanırım. Eh en az Omen kadar gizemli kostümü ile Cypher bu iş için biçilmiş kaftan.

Bubi Tuzağı (C): Özellikle de arkanızdan baskın yeme ihtimalini azaltan Bubi Tuzağı, iki duvar arasına yerleştirdiğiniz, saydamlığı sebebi ile fark edilmesi oldukça zor bir alet. Tuzağa yakalanan oyuncuların yerlerini saptadığı gibi tuzak yok edilene kadar hareketleri de kısıtlanıyor.

Siber Kafes (Q): Cypher oluşturduğu bir dairesel kafes ile rakibin görüşünü sınırlarken kafese yakalananların duyduğu yüksek ses kulaklarını da sağır ederek onları çaresiz bırakıyor.

Gizli Kamera (E): Direk olarak rakibin yerini gösteren bu yetenek ile doğru noktaya uzaktan da yerleştirebileceğiniz bir kamera sayesinde etrafı gözetleyebiliyorsunuz. Fark edilmesi oldukça kolay olan bu kamera, zaman zaman yerleştirildiği anda yok edilebiliyor. Bu nedenle doğru zamanda doğru noktaya yerleştirmek son derece önemli.

Nöron Hırsızı (X): Tecrübelerimden söyleyebilirim ki bu yetenek oldukça yararlı olsa da size en fazla fayda sağlayacağı oyun anları, rakibin sayıca sizden üstün ve sizi avlamaya geldiği zamanlar. Bu yetenek sayesinde ölü bir rakibin bedeninden hayatta olan diğer tüm rakiplerin konumunu anlık olarak saptayabiliyorsunuz.

Jett

Güney Koreli bir Jett’in mücadele tarzı bir Ninja’yı andırıyor. Direk olarak rakiple yüzleşebilme ve rakibe ciddi hasarlar verebilme rolü oynayan Jett, hareket kabiliyeti sayesinde düşmanların kendilerini hedef almalarını zor hale getiriyor.

Duman Bulutu (C): İsterse falsolu bir şekilde de atabildiği Duman Bulutu ile rakibin görüşünü kısıtlayan Jett, diğer yetenekleri sayesinde bu görüş kısıtlamasını bir anda ortadan kaybolmak ve rakibi gafil avlamak için kullanabiliyor.

Hafifle (Q): Jett’in havaya fırlayarak diğer karakterlerin ulaşamayacağı noktalara çıkmasını sağlayan bu yetenek, karaktere hem daha iyi bir görüş açısı hem de sürpriz saldırı imkanı sunabiliyor.

Rüzgar Gibi (E): Jett’in hareket ettiği yöne doğru anlık bir atılım gerçekleştirmesini sağlayan bu yetenek ile onun kolay bir hedef olmasının önüne geçebiliyorsunuz.

Keskin Fırtına (X): Havada uçan ve Kunai’yi andıran birçok bıçak ile rakibe yüksek hasar vermeyi amaçlayan Jett, isterse tüm bıçakları aynı anda kullanarak rakibe tek atmayı seçebilir ya da daha isabetli şekilde bıçakları tek tek atarak düşük hasar yoluna gidebilir. Özellikle 1v1 savaşlarda oldukça etkili olan bu yeteneği doğru zamanda kullanmaya çok dikkat edin.

Omen

Gölgelerde gizlenen ve doğası tam olarak anlaşılamayan Omen, bir kontrol uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Omen yetenekleri ile rakibin işini zorlaştıracak ne varsa yapıyor. Elbette bunun için gölgelerden yardım alıyor ve rakibin hareket alanını kısıtlıyor. Hatta doğru bir taktik ile onları gafil avlama becerisini de sergileyebilir.

Gizli Adım (C): Omen’in bir noktan farklı bir noktaya ışınlanmasını sağlayan bu özellik ile rakibe fark ettirmeden karakterin geçitlerden geçebilme şansı oluyor. Paranoyayı önce kullanarak kombo oluşturursanız rakibi onun kör noktasından avlamanız içten bile değil.

Paranoya (Q): Omen, Doğrusal bir düzlemde fırlattığı küre sayesinde rakibin hem görüşünü kısıtlayabiliyor hem de onu sağır edebiliyor. Bu yetenek duvarların içinden de geçebiliyor

Karanlık Örtü (E): Yine duvarların içinden geçebilen bir yetenek olan Karanlık Örtü ile rakibin görüşünü kısıtlayan yarım küre şeklinde bir gölge alanı oluşturabiliyorsunuz. Oldukça geniş olan ve uzun süre kalabilen bu alanın içine girilebiliyor.

Gölgelerin İçinden (X):Omen’in oyun haritasını açıp istediği herhangi bir noktaya ışınlanmasını sağlasa da kısa süreliğine savunmasız bıraktığı için dikkatli kullanmakta yarar olan Gölgelerin İçinden, özellikle ani taktik değişikliklerinde farklı bir noktaya geçilebildiği için etkili olabiliyor.

Phoenix

Valorant’ın en havalı karakterlerinden biri olan Phoenix, alevleri kullanarak rakiplerine karşı üstünlük kuruyor. Oyunda bir düellocu olarak görülse de aslında diğer sınıfların da bazı özelliklerini taşıyan karma bir karakter olduğu söylenebilir. Phoenix’in oyundaki en popüler karakterlerinden biri olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz.

Ateşten Duvar (C): Kullandığı alevleri ile bir duvar oluşturan Phoenix, bu şekilde rakibin görüşünü kısıtladığı gibi, bu duvarın içinden geçen rakipler de hasar görüyor. Bunun yanında duvara yaklaşmak Phoenix’in zamanla iyileşmesini sağlıyor

Falso (Q): Bir ışık huzmesine falso vererek ışık patlaması oluşturan Phoenix, bu yeteneği ile rakip üzerinde flaş bombası etkisi yaratıyor. Işık huzmesine falso verebildiği için rakibe hiç görünmeden bir objenin arkasına saklanarak bu yeteneği kullanabiliyor.

Yakar Top (E): Phoenix Yakar Top adını verdiği alev topunu ileri doğru fırlatabiliyor ve bir patlama oluşturarak rakiplere hasar verebiliyor.

YakarDöner(X):Phoenix’in ulti yeteneği ölme ihtimaliniz olan anlarda onun tekrar hayata döndürülmesini sağlıyor. Karakterin yeteneği kullandığı nokta işaretleniyor ve belirli bir süre içerisinde Phoenix’in ölmesi halinde o noktada tekrar hayata dönüyor. Küçük bir tavsiye olsun. Yeteneği kullandığınız nokta ve öldüğünüz noktayı birbirinden ne kadar uzakta turarsanız tekrar doğduğunuzda savunmasız bir şekilde ölme ihtimaliniz azalır.

Raze

Uçarı karakterimiz Raze, patlayıcı güce sahip silahları oldukça seviyor. Yetenekleri de zaten daha çok patlayıcı özelliğe sahip silahlara odaklanıyor ve temel amacı düşmana yüksek hasarlar vermek olan bir karakter. Kişiliğiyle ve yetenekleri ile LoL’den Jinx’i bir hayli andıran Raze, Brimstone ile beraber oynamayı en sevdiğim karakterlerden biri oldu.

Bombot (C):Bu tatlı drone doğrusal bir hatta yere salındığında bir düşmanla karşılaşması halinde kırmızı renk görmüş bir boğaymışçasına düşmanın üzerine atılıyor ve zamanında vurulup yok edilmezse patlayarak önemli bir hasar veriyor. Dron ayrıca duvarlara çarparak yönünü değiştirebiliyor.

Patlayıcı Çanta (Q): Raze’in fırlattığı çanta hedefe yapışıyor ve Raze bu çantayı istediği zaman uzaktan patlatabiliyor. Patlama hasar verdiği gibi yakındaki düşmanları patlamanın etkisiyle fırlatabiliyor.

Renk Tesirli Bomba (E): Kapalı beta döneminde iki adet kullanabildiğimiz el bombasından artık sadece bir tane kuşanabiliyor olsak da hala etkili. Renk Tesirli Bomba fırlatıldığı zaman patlıyor ve etrafa saçtığı parçacıklarla tekrar küçük patlamalar oluşturarak hasar alanını genişletiyor.

Nefes Kesen (X): Raze’in omzunda taşıdığı bazuka, isabetli bir atışta tek seferde rakibi öldürecek kapasiteye sahip. Raze bazukasını aktif ettiği zaman bu bazuka kısa bir süre ateş edilebilir oluyor ve bu yüzden düşmanla karşılaşacağınıza emin olduğunuz anlarda kullanmak oldukça önemli.

Sage

Oyunun hayat veren karakteri Sage, gözcü sınıfına dahil bir karakter. Sage rakiplerin hareket alanlarını kısıtlayabildiği gibi takım arkadaşlarına destek olabiliyor. Çinli karakterimiz doğru ellerde son derece etkili olabiliyor. Hem saldırı hem de savunma için önemli bir rol üstlenen Sage’in yetenekleri destek karakterlerini oynamayı seven oyuncular için ideal.

Bariyer küresi (C): Bariyer küresi ile Sage kalın bir duvar oluşturarak düşmanların görüşünü engellediği gibi, geçebilecekleri yolu da kapıyor. Gelen saldırı ateşlerine karşı da koruma sağlayan bu duvar, sadece yoğun ateş altında yıkılıyor.

Yavaşlatan Küre (Q): Eline aldığı küreyi fırlatan Sage, yerde buza benzer bir alan oluşturuyor. Bu alandaki rakip oyuncular sanki oldukça yapışkan bir zeminde ilerliyor gibi yavaşlıyorlar ve yüksek dozda ses çıkartıp yerlerini belli ediyorlar.

Can Küresi (E): Bu yeteneği sayesinde Sage, sahip olduğu küreyi hasar almış bir dostunu ya da kendini, zaman ilerledikçe iyileştirmek için kullanabiliyor.

Diriliş (X): Her karakterin ulti yeteneği oldukça önemlidir ama tüm oyundaki en önemli birkaç ulti yeteneğini saysak bence Sage’in diriliş yeteneği bunlar arasında yerini bulur. Diriliş ile Sage ölmüş bir takım arkadaşını tamamen iyileşmiş halde hayata döndürebiliyor. Bu yeteneğin aktif olduğu rauntlarda Sage’e sahip olan takım, adeta bir kişi fazla oynuyor gibi oluyor.

Sova

Kar beyaz saçları ile Rusya topraklarından bir öncü olan Sova, aslında bir yay kullanıcısı. Yayının yetenekleri sayesinde düşmanı gözlemlemesinin yanında, onlara hasar veren kabliyetleri de mevcut. Doğru kullanıldığında ultisi de zaten direk olarak düşmanları ortadan kaldırmaya yönelik olarak işliyor.

Baykuş Dron (C): Sova’nın görüş sağlayan becerilerinden biri olan bu yetenek ile havaya bir dron bırakabilir ve bu dronun uçuşunu kontrol ederek rakip oyuncuları gözetleyebilirsiniz. Hatta bu dronu kullanarak görüş açısındaki rakiplerden birine bir iğne ateşleyebilir ve dron yok olsa dahi kısa bir süre rakibin nerede olduğunu görebilirsiniz.

Şok Oku (Q): Sova’nın yayını sağ tuşla ayarlayarak ateş ettiğinde duvardan en fazla iki kez sektirme yeteneğine sahipsiniz. Kaç kere sektireceğiniz konusunda ayar yapmak tamamen size kalmış durumda. Ayrıca sol tuşa ne kadar basılı tutarsanız yayı da o kadar gerebilir ve oku daha uzağa ulaştırabilirsiniz. Şok Oku’nu da buna göre ayarlayabilir ve son çarptığı yerde bir patlama yaratabilirsiniz.

Keşif Oku (E): Keşif Oku’nun kullanım şekli de Şok Oku ile birebir aynı olsa da işlevleri tamamen farklı. Keşif oku ile okun düştüğü son yerde bir tarama yaparak alandaki tüm düşmanları kısa bir süreliğine açığa çıkarabiliyorsunuz.

Avcının Hiddeti (X): Hazırlanması ve nişanlanması birazcık zaman alabildiği için güvenli alanlarda kullanmanın daha doğru olduğu Avcı’nın hiddeti doğrusal ve geniş bir alanda bir enerji patlaması oluşturuyor. Yeteneğin aktiflik süresi bitmeden üç kez kullanabiliyorsunuz ama daha da önemlisi yetenek duvarları aşarak hasar verebiliyor. Dolayısıyla öncelikle görüş yeteneklerinizi kullanarak düşmanın yerini saptamalı, daha sonra ise buna göre atış konumunu hızla belirlemelisiniz.

Breach

Oyunun sert karakterlerinden biri de Breach. Robotik uzuvları ile bir sayborg olan Breach yeryüzünde oluşturduğu kırılmalarla tektonik gücü lehine çeviriyor. Özellikle alan etkili yetenekleri nedeniyle rakibiniz Breach iken hareketli olmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Breach’in duvar arkası saldırı yapabildiğini de ekleyecek olursam var olan tehdit seviyesini varın siz düşünün

Artçı Sarsıntı (C): Hasar odaklı yeteneklerden biri olan Artçı sarsıntı bir duvarın içine girip çıktıktan sonra patlama yaratıyor. Böylece patlama alanındaki tüm oyuncular hasar alıyor.

Gözkamaştıran (Q): Bu yeteneği de duvar arkasından kullanmanız gerekiyor ve atıldığı nokta da bir ışık patlaması gerçekleştirerek Phoenix’in Falso yeteneği gibi flaş etkisi oluşturuyor. Baskınlardan önce ateşlenmesi elbette en efektif kullanım şekli.

Fay Hattı (E): Düz bir yol üzerinde sarsıntı yaratan ve volkanik ufak çatlaklar oluşturan Breach bu yeteneğin menzilini artırabiliyor. Üstünde kalan bütün oyuncuların hasar aldığı bu yetenek bekleme süresine sahip.

Zelzele (X): Fay Hattı’nın çok daha büyük bir alanı etkileyen versiyonu olan Zelzele çok daha ani, çok daha hasar veren çok geniş bir alanda patlamalar ve depremler oluşturuyor. Zelzele Brimstone’un Hava Saldırısı gibi ani ölüm getiriyor ama bu defa saldırı havadan değil, yerin derinliklerinden geliyor.

Viper

ABD’li Viper, tam bir zehir uzmanı. Tüm yeteneklerini, düşmanlarını zehirleyerek onları zor durumda bırakmak veya görüşlerini kısıtlamak için kullanıyor. Viper oynamak yeteneklerinizi haritanın doğru noktalarında kullanmanızı gerektiriyor.

Asit Havuzu (C): Asit Havuzu ile Viper kolundan zehir fışkırtarak hedeflediği yerin belirli bir bölümü zehir içinde bırakıyor. Bu alana ayak basan oyuncular elbette zehirlenerek yavaşça can kaybediyorlar.

Zehir Bulutu (Q): Zehir bulutu Viper’ın el bombasına benzer bir silahı fırlatmasını sağlıyor. Bu bomba patladığında küre benzeri bir yapıda bir zehir alanı açıyor. İçine giren rakipler zehirlendiği gibi görüş kısıtlamasına da maruz kalıyor.

Zehir Perdesi (E): Viper ardı ardına doğrusal bir şekilde bıraktığı zehir salgılayıcılarını iki farklı şekilde kullanabiliyor. Çok sayıda, düz bir çizgide bu zehir aletlerini bırakan Viper, isterse Phoenix’in Alev Duvarı’na benzer, zehirden bir perde açıyor. Ya da üstünde olduğu zehir salgılıyıcı ile Zehir Bulutu oluşturabiliyor.

Viper’ın İni (X): Viper bir anda adeta etrafa zehir kusuyor ve oldukça büyük bir alanı zehir altında bırakıyor. Rakipler bu zehir alanının içini dışarıdan göremedikleri gibi, içine girerlese zehirlenmeye başlamalarının yanında görüş mesafeleri de kısalıyor.