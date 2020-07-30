Valorant’ın yeni ajanı: Killjoy

Riot Games, 2020’de çıkardığı rekabetçi oyunu VALORANT’ı geliştirmeye devam ediyor. Farklı yetenekleri ile şöhreti kendinden önce yayılan Alman ekolü bir ajan olan Killjoy, şimdi VALORANT’ta.

Teknoloji dehası Killjoy takımına mücadele alanında avantaj sağlayacak özelliklere sahip. Hem alan savunma konusunda etkili hem de saldırı turlarında rakipleri hazırlıksız yakalamaya fırsat veren yetenekleriyle Killjoy, VALORANT ustalarına geniş bir taktik yelpazesi sunacak.

Killjoy’un öne çıkan yetenekleri ise şöyle;

Alarmbot: Gizli bir Alarmbot EKİP ve menzil içindeki düşmanları avlayan botları dağıtmak için YANGIN. Bu bot, hedefe ulaştıktan sonra güvenlik açığı uygulayarak patlıyor. Konuşlandırılmış bir botu geri çağırmak için EKİP tutmak gerekiyor.

Taret: Bir Taret EKİP ve 180 derecelik bir konide düşmanlara ateş eden bir taret yerleştirmek için YANGIN. Açılan kuleyi geri çağırmak için EKİP tutmak gerekiyor.

Nanoswarm: Nanoswarm el bombası EKİP ve el bombası atmak için YANGIN. İnişten sonra Nanoswarm gizlenebiliyor. Nanoswarm’ı, zararlı bir nanobot sürüsü dağıtmak için etkinleştirmek gerekiyor.

Kilitleme (Üstün Yetenek): Kilitleme aygıtı EQUIP ve cihazı dağıtmak için YANGIN. Uzun bir kurgudan sonra cihaz, yarıçapta yakalanan tüm düşmanları atıyor. Cihaz düşmanlar tarafından yok edilebilir.

Ajan Sözleşmesi

Üç sprey

İki Başlık

Bir Silah Arkadaşı

Bir Oyuncu Kartı

Killjoy Temsilcisi

